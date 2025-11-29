Secuestraron armas y cartuchería tras un allanamiento en Mojones Norte

En el marco de una investigación por abigeato, la Brigada Interdepartamental secuestró armas, cartuchería y otros elementos vinculados al faenamiento de un ternero en Mojones Norte.
Una serie de allanamientos ejecutados este viernes 28 de noviembre por la Brigada Interdepartamental de Bovril, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, permitió el secuestro de varios elementos vinculados a un hecho de abigeato ocurrido en la localidad de Mojones Norte, en el departamento Villaguay. La investigación se originó a partir de la denuncia de un productor rural, quien informó que la noche del miércoles un ternero de su propiedad había sido faenado en un campo arrendado por su familia.
Según el relato del productor, al escuchar un disparo proveniente del campo, se acercó al lugar y observó a dos individuos que escaparon al advertir su presencia. En el lugar se encontraron los restos del animal faenado, así como una perra mestiza que permanecía junto a la carneada, lo que resultó ser un indicio clave para la investigación. Los testimonios de testigos y otros elementos de prueba confirmaron la línea investigativa, permitiendo avanzar rápidamente con el proceso.
Con el conocimiento de la Fiscalía y bajo la orden del Juzgado de Garantías y Transición de Villaguay, se procedió a llevar a cabo tres allanamientos en diferentes localidades: Mojones (Villaguay), Bovril (La Paz) y Sauce de Luna (Federal). Estos procedimientos fueron clave para la recolección de pruebas que podrían vincular a los responsables con el hecho.
Secuestro de armas y cartuchería
Los allanamientos realizados en el marco de la causa de abigeato arrojaron resultados positivos. En un establecimiento rural de Mojones Norte, se secuestró un revólver calibre .22 sin numeración visible, junto con 51 cartuchos del mismo calibre. Además, se incautaron cartuchos de escopeta calibre 16, perdigones, un cuchillo con manchas de sangre y un teléfono celular. Estos elementos fueron considerados de interés para la causa y están bajo disposición judicial.
Por otro lado, en Sauce de Luna, en el barrio Avellaneda, se encontraron más prendas de vestir, cartuchos de escopeta y un retazo de silo bolsa, además de otro cuchillo con manchas de sangre. Este material también fue incautado por las autoridades para continuar con el esclarecimiento del hecho. La Brigada Interdepartamental destacó que las pruebas obtenidas permitirán avanzar en la identificación de los responsables del faenamiento ilegal y sus posibles vínculos con otros delitos rurales.