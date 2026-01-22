Un auto maniobró para evitar chocar contra otro y quedó volcado sobre el margen del río Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un Volkswagen Bora protagonizó un grave accidente en avenida Estrada luego de esquivar a otro vehículo que habría cruzado a alta velocidad, supo Elonce. La pendiente del terreno y el pozo en el que había quedado trabado complicaron la tarea de Bomberos Voluntarios para retirar el auto.
Un automóvil volcó tras una maniobra evasiva y estuvo a punto de caer al río Paraná; ocurrió en la tarde de este jueves sobre avenida Estrada, a la altura de las antiguas instalaciones de la ex cementera de Bajada Grande.
Según relató el propio conductor del Volkswagen Bora, él circulaba en sentido oeste por avenida Estrada cuando, de manera repentina, un Toyota Corolla se le habría cruzado a gran velocidad por el mismo carril.
Ante esa situación, el automovilista intentó esquivar el impacto y realizó una maniobra brusca que lo llevó a salir de la cinta asfáltica y dirigirse hacia su izquierda. El vehículo terminó derrapando y volcando en una zona de pronunciada pendiente, donde impactó contra troncos y un pozo de gran profundidad, lo que evitó que terminara cayendo al río.
En diálogo con Elonce, el bombero voluntario Miguel Albarello explicó que el cuartel fue alertado cerca de las 18.15. “Cuando llegamos nos encontramos con el vuelco de un Bora. Venía con un acompañante, pero ninguno presentó lesiones de gravedad. El conductor tenía un corte en una mano”, detalló.
Bomberos Voluntarios brindaron las primeras atenciones en el lugar, aunque el herido leve decidió no ser trasladado, por lo que se canceló la intervención del servicio de emergencias 107. Posteriormente, se trabajó intensamente para retirar el vehículo del lugar, una tarea que demandó varios intentos debido al peso del auto, la pendiente del terreno y el pozo en el que había quedado trabado.
“Las lingas se cortaban por el peso y la ubicación del vehículo. Era una zona muy complicada y había riesgo de que volviera a deslizarse hacia el río”, explicó Albarello. Una vez liberado, personal de Tránsito se hizo cargo del traslado del automóvil.
Respecto al Toyota Corolla involucrado, no se encontraron rastros en el lugar. El conductor del Bora manifestó que el otro vehículo se dio a la fuga sin detenerse. Desde Bomberos aclararon que, al no haber lesionados de gravedad, no intervino Policía Científica y que las actuaciones quedaron a cargo de la comisaría correspondiente.
El Volkswagen Bora registró destrozos totales en su parte frontal y lateral, con activación de los airbags y daños severos en radiador, paragolpes y carrocería. Familiares del conductor se hicieron presentes para acompañarlo tras el accidente.