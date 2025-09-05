 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales San Salvador

Un auto impactó contra un caballo en Ruta 18: el conductor fue hospitalizado

El accidente sucedió a la altura del kilómetro 209 en la madrugada de este jueves. El conductor fue trasladado a un hospital local para su atención médica. El animal falleció en el lugar.

5 de Septiembre de 2025
Auto conlisionó contra un caballo en Ruta 18
Auto conlisionó contra un caballo en Ruta 18 Foto: Jefatura Departamental San Salvador

REDACCIÓN ELONCE

Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este jueves en Ruta 18, a la altura del kilómetro 209, dejó como saldo un conductor con lesiones leves tras colisionar con un caballo. El hecho se produjo cerca de las 04:30 horas, cuando un vehículo Renault 9 impactó contra el animal en plena ruta. El único ocupante resultó con heridas leves y fue trasladado a un hospital local para su atención médica.

 

Según el informe oficial, los primeros efectivos en llegar encontraron el vehículo accidentado en la banquina izquierda de la ruta, con el conductor atrapado en su interior. "El ocupante, de 35 años y vecino de la ciudad, se encontraba consciente", precisaron.

El veh&iacute;culo fue intervenido para rescatar al conductor.
El vehículo fue intervenido para rescatar al conductor.

Por otra parte, en el lado opuesto, se halló el caballo sin vida y "sin marca de propiedad estampada a fuego".

 

Intervención de Bomberos y diagnóstico médico

Bomberos Voluntarios de San Salvador fueron los encargados de realizar el rescate del conductor. Tras ser liberado, fue trasladado en una ambulancia al hospital.

Bomberos Voluntarios rescataron al conductor atrapado.
Bomberos Voluntarios rescataron al conductor atrapado.

El diagnóstico médico determinó que las lesiones sufridas por el ocupante fueron de carácter leve, por lo que fue dejado en observación en el centro de salud, sin que su vida estuviera en peligro. Mientras tanto, el personal municipal se encargó del retiro del animal fallecido de la ruta, con el fin de evitar futuros accidentes.

Temas:

Choque colision contra caballo caballo accidente de tránsito San Salvador rescate de bomberos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso