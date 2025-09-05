Un auto impactó contra un caballo en Ruta 18: el conductor fue hospitalizado

REDACCIÓN ELONCE
Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este jueves en Ruta 18, a la altura del kilómetro 209, dejó como saldo un conductor con lesiones leves tras colisionar con un caballo. El hecho se produjo cerca de las 04:30 horas, cuando un vehículo Renault 9 impactó contra el animal en plena ruta. El único ocupante resultó con heridas leves y fue trasladado a un hospital local para su atención médica.
Según el informe oficial, los primeros efectivos en llegar encontraron el vehículo accidentado en la banquina izquierda de la ruta, con el conductor atrapado en su interior. "El ocupante, de 35 años y vecino de la ciudad, se encontraba consciente", precisaron.
Por otra parte, en el lado opuesto, se halló el caballo sin vida y "sin marca de propiedad estampada a fuego".
Intervención de Bomberos y diagnóstico médico
Bomberos Voluntarios de San Salvador fueron los encargados de realizar el rescate del conductor. Tras ser liberado, fue trasladado en una ambulancia al hospital.
El diagnóstico médico determinó que las lesiones sufridas por el ocupante fueron de carácter leve, por lo que fue dejado en observación en el centro de salud, sin que su vida estuviera en peligro. Mientras tanto, el personal municipal se encargó del retiro del animal fallecido de la ruta, con el fin de evitar futuros accidentes.