Tres heridos tras despiste y choque contra el guardardarrail en Autovía 14, cerca de Colón

Este sábado se registró un siniestro vial en la autovía 14, en el Km 149, a la altura de Colón. Un Peugeot 504 que circulaba de sur a norte, por motivos que aún se investigan, perdió el control, despistó y colisionó violentamente contra el guardarrail de la ruta.

A bordo del vehículo viajaban tres hombres oriundos de San José y Colón, quienes sufrieron graves heridas como consecuencia del impacto. Tras ser rescatados por personal de bomberos, los tres ocupantes fueron trasladados de urgencia al hospital. En el nosocomio, los médicos confirmaron que dos de los hombres presentaban fracturas, mientras que el tercero sufrió golpes más graves que requirieron su derivación a la unidad de terapia intensiva.

En el lugar del siniestro, los tres hombres no pudieron brindar mayores precisiones sobre lo ocurrido, e incluso no quedó claro quién era el conductor del vehículo. Las autoridades sospechan que los ocupantes podrían haber estado alcoholizados al momento del accidente, ya que no se descarta que el consumo de alcohol haya influido en la pérdida de control del automóvil.