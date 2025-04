Tragedia en ruta 12: “Un irresponsable que mata a inocentes no puede ir a su casa”, dijo madre de dos víctimas

El juicio por el trágico siniestro vial ocurrido en la Ruta Nacional 12, a la altura de Crespo, ingresó en su etapa final. El hecho ocurrió en agosto de 2022 y dejó un saldo fatal: tres jóvenes oriundos de Tabossi fallecieron tras el impacto frontal entre un Toyota Corolla y un Volkswagen Golf.

Las víctimas fueron Ayrton Bertozzi, de 22 años; Brian Bertozzi, de 24; y Néstor Rodríguez, de 25. El único sobreviviente fue Emiliano Enrique. El conductor del Corolla, Maximiliano Zapata, fue acusado como responsable del hecho y este viernes la fiscalía solicitó cinco años y ocho meses de prisión, además de una inhabilitación por diez años para conducir.

Carina Emeri, madre de Ayrton y Brian Bertozzi,

Carina Emeri, madre de Ayrton y Brian Bertozzi, expresó su angustia y exigencia de justicia en diálogo con Elonce. “Él no puede ir a la casa. Me dejó prácticamente muerta en vida. Dos hijos no me los devuelve nadie, pero él sí tiene que pagar. Él la tiene que pagar”, manifestó.

Consultada sobre posibles disculpas del acusado, fue tajante: “No quiero disculpas de él. Si lo tiene que perdonar alguien, que lo perdone Dios. Yo soy creyente, sé que mis hijos están en brazos de Dios, pero a él no. Es como decirle ‘gracias, me mataste los hijos’. No quiero eso. Él ni siquiera nos mira la cara”.

La mujer también denunció irregularidades en el procedimiento. “Estamos haciendo una denuncia penal contra el médico de la Policía porque no están los análisis. Y lo que más me dolió fue escuchar en la audiencia al perito decir: ‘Es mejor hacerlo un muerto que un vivo’. Me dolió el alma, lloré todo el día. Eso es inhumano”.

Accidente fatal

“Ese hombre no está arrepentido”

Carina apuntó contra el acusado: “No le veo cara de arrepentido. Me han dicho que anda en auto con la novia, y él dice que no. También que está a cargo de un hijo, pero es mentira, lo cuida la madre. Miente en todo”.

Además, se refirió a la gravedad del impacto: “Mis hijos venían saliendo de la estación Puma, ni con cinturón se salvaban de semejante golpe. Lo único que pido es justicia. Que el juez se ponga en el lugar de las madres y las familias”.

El testimonio de la hermana de otra víctima

La hermana de Néstor Rodríguez también se pronunció sobre el caso. “Estoy tratando de ser fuerte. Los chicos no tuvieron la culpa. Este tipo es un imprudente, no sabemos ni cómo llamarlo”, expresó.

La mujer contó que ha atravesado otras tragedias familiares vinculadas a accidentes viales: “En 2014 perdí a mi papá, en 2023 a otro hermano, y ahora a Néstor. Lucho por mis hermanos, por mi mamá. Pedimos que la justicia se ponga en nuestros zapatos”.

También cuestionó al abogado defensor de Zapata: “Claudio Verón apoya a los asesinos. Dijo que aunque los chicos tuvieran cinturón no se salvaban. A esa velocidad nadie se salva. Zapata iba a 132 kilómetros por hora. El auto frenó a 105. ¿Eso no dice nada?”.

“Queremos que los chicos descansen en paz”

Sobre Emiliano Enrique, el único sobreviviente, señaló: “Él hoy está sin vida. Lucha por seguir adelante, pero quedó destruido. Todos los días vivimos con el dolor. Salir a la ruta da terror. Queremos justicia para que los chicos descansen en paz”.

Con firmeza, cerró: “Maximiliano Zapata mató a tres personas. No fue un accidente cualquiera. No aceptamos sus disculpas. Queremos verlo tras las rejas. Eso es lo que pedimos”.