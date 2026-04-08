Secuestraron más de una tonelada de droga arrojada desde una canoa en el río Paraná

Un operativo de seguridad en la provincia de Misiones permitió secuestrar una importante cantidad de droga que había sido descargada desde una canoa en el río Paraná. El procedimiento se llevó a cabo en la costanera de Puerto Piray, donde personal de Gendarmería detectó movimientos sospechosos durante una recorrida nocturna.

Según se informó, los efectivos observaron a un grupo de personas que arrojaban paquetes desde una embarcación hacia la orilla del río Paraná, para luego trasladarlos a un vehículo estacionado en la zona.

Al advertir la presencia de los uniformados, los involucrados abandonaron la carga y escaparon rápidamente hacia Paraguay, lo que dio inicio a un operativo en el lugar.

El hallazgo de la droga

Tras dar la voz de alto, los gendarmes realizaron un rastrillaje en la zona costera, con apoyo de otras unidades y de Prefectura Naval Argentina. Durante el procedimiento, se localizaron varios bultos tanto dentro del vehículo como dispersos en el terreno.

En total, se contabilizaron 43 bultos que contenían 1.616 paquetes rectangulares de una sustancia vegetal. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de marihuana.

Droga incautada en Misiones.

El peso total de la carga secuestrada en inmediaciones del río Paraná fue de 1.311 kilos con 400 gramos.

El vehículo y la investigación

En el lugar también fue hallada una camioneta Toyota SW4 con dominio brasileño, que habría sido utilizada para el traslado de la droga.

Al verificar los datos del rodado, se constató que tenía pedido de secuestro por robo en Brasil, lo que sumó un elemento relevante para la investigación.

La causa quedó a cargo del Juzgado y la Fiscalía de Eldorado, que dispusieron el secuestro de la droga y del vehículo, mientras se avanza en la identificación de las personas que participaron del hecho.