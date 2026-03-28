Planeaba pasar por Entre Ríos con 88 kilos de cocaína hacia Uruguay, pero la detuvieron en Corrientes

REDACCIÓN ELONCE
Una mujer fue interceptada en un control vial sobre Ruta Nacional Nº14, mientras transportaba droga oculta en un doble fondo de su vehículo. Viajaba con su hija menor y tenía como destino final Uruguay.
Planeaba pasar por Entre Ríos con 88 kilos de cocaína hacia Uruguay, pero fue detenida en Corrientes durante un operativo de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 14, en el kilómetro 480, a la altura del peaje inactivo Bonpland.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Seguridad Vial “Paso de los Libres”, quienes detuvieron la marcha de un automóvil en el que viajaban una mujer de nacionalidad uruguaya, de 23 años, junto a su hija menor de edad.
Según se informó, ambas se desplazaban desde Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, con destino a la República Oriental del Uruguay, en un trayecto que incluía el paso por territorio entrerriano.
Hallazgo de la droga y operativo
Durante la inspección, el vehículo fue sometido a un escaneo en el Complejo Terminal de Cargas (COTECAR), con la colaboración de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Las imágenes obtenidas revelaron la presencia de anomalías en el piso del rodado, con cambios de densidad compatibles con la posible existencia de compartimentos ocultos. Ante esta situación, y con autorización de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, los efectivos trasladaron el automóvil para realizar una requisa más exhaustiva.
En presencia de testigos, los gendarmes levantaron la alfombra debajo de uno de los asientos y descubrieron una tapa metálica. Al abrirla, constataron la existencia de un doble fondo en el que se ocultaban paquetes de droga.
Detención y secuestro de la cocaína
Del interior del compartimento se extrajeron 93 paquetes rectangulares, los cuales fueron sometidos a la prueba de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para cocaína.
El peso total de la sustancia alcanzó los 88 kilogramos, confirmando un importante cargamento que tenía como destino final el país vecino.
Por disposición de la Fiscalía interviniente, la mujer quedó detenida en el marco de la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, mientras que la menor fue entregada a un familiar directo para su resguardo, indicó Misionesonline.
Asimismo, se procedió al secuestro tanto de la droga como del vehículo utilizado para el transporte, en el marco de la investigación que busca determinar posibles conexiones con redes de narcotráfico en la región.