Ruta 14: una camioneta sufrió graves daños materiales tras chocar un camión y una mujer resultó herida

Se produjo una colisión lateral entre un camión con acoplado y una camioneta en horas de la tarde de este miércoles. Fue en el kilómetro 82 de la Ruta 14, en Gualeguaychú, confirmaron fuentes policiales a Elonce.

Según medios policiales, una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba en sentido sur-norte, por razones que se tratan de establecer, perdió el control e impactó en la parte lateral izquierda de un camión Mercedes Benz con acoplado que transportaba ladrillos cerámicos, el cual se desplazaba en la misma dirección.

A raíz del impacto, una joven de 18 años, acompañante del conductor de la camioneta, resultó lesionada y fue trasladada por una ambulancia al hospital local para su atención médica. El resto de los ocupantes y el conductor del camión no presentaron lesiones.

En el lugar trabajó personal de Criminalística realizando las pericias de rigor, para determinar la mecánica del siniestro, mientras que el tránsito se normalizó una vez finalizadas las tareas. Se realizaron controles de alcoholemia a ambos conductores, arrojando resultados negativos.