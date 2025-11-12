 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Gualeguaychú

Ruta 14: una camioneta sufrió graves daños materiales tras chocar un camión y una mujer resultó herida

En el kilómetro 82 de la ruta 14, se produjo un choque lateral entre una camioneta y un camión con acoplado, bajo circunstancias que aún están bajo investigación. Fue en horas de la tarde de este miércoles.

12 de Noviembre de 2025
Los vehículos involucrados en el accidente en Gualeguaychú.
Los vehículos involucrados en el accidente en Gualeguaychú. Foto: P.E.R.

En el kilómetro 82 de la ruta 14, se produjo un choque lateral entre una camioneta y un camión con acoplado, bajo circunstancias que aún están bajo investigación. Fue en horas de la tarde de este miércoles.

Se produjo una colisión lateral entre un camión con acoplado y una camioneta en horas de la tarde de este miércoles. Fue en el kilómetro 82 de la Ruta 14, en Gualeguaychú, confirmaron fuentes policiales a Elonce.

 

Según medios policiales, una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba en sentido sur-norte, por razones que se tratan de establecer, perdió el control e impactó en la parte lateral izquierda de un camión Mercedes Benz con acoplado que transportaba ladrillos cerámicos, el cual se desplazaba en la misma dirección.

 

A raíz del impacto, una joven de 18 años, acompañante del conductor de la camioneta, resultó lesionada y fue trasladada por una ambulancia al hospital local para su atención médica. El resto de los ocupantes y el conductor del camión no presentaron lesiones.

 

En el lugar trabajó personal de Criminalística realizando las pericias de rigor, para determinar la mecánica del siniestro, mientras que el tránsito se normalizó una vez finalizadas las tareas. Se realizaron controles de alcoholemia a ambos conductores, arrojando resultados negativos.

 

Temas:

Choque ruta 14 Gualeguaychú
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso