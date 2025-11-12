Detenidos por delitos en Paraná: operativos de prevención y hurto en hipermercado

REDACCIÓN ELONCE
En dos operativos realizados durante este miércoles, personal policial logró la detención de un hombre por hurto en el supermercado Hiper Chango Más y de otro individuo por incumplir su arresto domiciliario.
Dos detenidos en Paraná. Durante la hora de la siesta de este miércoles, personal de la Comisaría Decimoprimera y la Guardia Especial aprehendió a un hombre por el delito de hurto en el supermercado Hiper Chango Más, ubicado en la intersección de Av. Larramendi y Anacleto Medina. Al llegar, los efectivos observaron a un hombre intentando dejar un carrito de compras al notar la presencia policial. Tras su detención, se verificó que el carrito contenía productos sustraídos, lo que fue confirmado por el jefe de seguridad del establecimiento, quien señaló que el hombre ya había cometido un robo previo en el supermercado.
El fiscal interviniente dispuso la detención del imputado, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales. Además, ordenó la devolución al personal de local comercial de los productos robados.
Detención por incumplimiento de arresto domiciliario
En otro operativo en el marco de recorridas de prevención, realizado también durante el mediodía de hoy, personal de la Comisaría Decimoséptima identificó a un hombre en la intersección de calle 25 de Junio y Sarmiento. Al consultar sus datos, los oficiales descubrieron que el individuo se encontraba bajo arresto domiciliario, el cual había sido prorrogado el 23 de octubre de 2025 por 60 días. Ante esta irregularidad, se informó al fiscal interviniente, quien ordenó la detención inmediata del hombre, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.