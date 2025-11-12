 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Robaron cascos, guantes, camperas y dos motos de una concesionaria en Paraná

Delincuentes ingresaron dos veces durante la noche a la empresa ubicada en calle Solanas. La Policía recuperó una de las motocicletas sustraídas, en poder de un menor.

12 de Noviembre de 2025
La concesionaria que sufrió el robo
Foto: Google Maps

En horas de la mañana de este miércoles, la Comisaría Decimocuarta de Paraná recibió una denuncia por un robo ocurrido en la concesionaria Apolo Garage, dedicada a la venta de automotores y ubicada en calle Solanas 2951.

 

El propietario del comercio constató daños en una ventana frontal y la sustracción de varios elementos. Según la denuncia, los autores del hecho ingresaron dos veces durante la noche.

 

Primer ingreso: cascos, camperas y guantes

En el primer ingreso, los delincuentes rompieron los vidrios de una ventana y se llevaron unos 12 cascos de las marcas LS2 y MAC, seis camperas NTO, un pantalón de jean y unos 30 pares de guantes de cuero de las marcas NTO y LS2.

 

El local no contaba con alarma, aunque sí con cámaras de seguridad que registraron ambos ingresos.

 

Segundo ingreso: dos motos 0 km

En una segunda incursión, los ladrones sustrajeron dos motocicletas tipo cross marca Pro One, una de 125 cc y otra de 110 cc, ambas 0 km y de color blanco con detalles rojos y azules.

 

Según los registros de video, los delincuentes accedieron por una puerta lateral de chapa sin llave y por el portón delantero, cuya cerradura se encontraba descalzada.

 

Fueron descritos como dos hombres vestidos con ropas negras y blancas, que huyeron por calle Solanas hacia el norte y luego por Darwin hacia el oeste.

La moto recuperada por la polic&iacute;a
La moto recuperada por la policía

Una moto recuperada

En un operativo de la Sección Investigaciones, personal policial logró localizar una de las motocicletas sustraídas en un domicilio de calle 1602, donde fue encontrada en poder de un menor de edad.

 

El joven manifestó que la moto había sido dejada allí por otro sujeto, presuntamente vinculado al robo. Por disposición de la fiscal de la Unidad Fiscal de Menores, el vehículo fue secuestrado para su devolución al propietario.

 

 

Temas:

Robo concesionaria Motos camperas guantes
