Robó en un comercio y tras una persecución fue detenido en un barrio de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Detuvieron a un hombre acusado de robar productos alimenticios de un comercio ubicado en barrio Humito de Paraná. Tiene antecedentes.
En un nuevo hecho de inseguridad ocurrido en la ciudad de Paraná, se detuvo a un hombre tras un robo en un comercio ubicado en la intersección de calles España y Gran Chaco de barrio Humito.
El procedimiento se desarrolló luego de que una empleada del comercio alertara al sistema de emergencias 911 sobre el accionar de un individuo que se retiró del local sin abonar mercadería.
El operativo fue encabezado por personal de la Guardia Especial, con apoyo de móviles de Comisaría Primera, y culminó con la aprehensión del sospechoso tras una persecución a pie por la zona. Los productos comestibles robados fueron recuperados y restituidos al comerciante.
Operativo cerrojo y persecución peatonal
El jefe de la Guardia Especial, José Barzanti, brindó detalles del procedimiento y explicó a Elonce cómo se desarrollaron los hechos. “La empleada informa que un hombre habría cargado una bolsa con elementos y se dio la fuga sin abonarlos e insultándola”, señaló.
A partir de esa denuncia, se dispuso un operativo cerrojo en los barrios Humito y Las Flores “con móviles de Comisaría Primera y de la Guardia Especial”, explicó Barzanti, quien indicó que durante el patrullaje se observó a un hombre corriendo que coincidía con la descripción aportada por la víctima. “Al querer demorarlo, el hombre se resiste, se emprende una persecución peatonal y se logra demorarlo”, agregó.
Antecedentes y situación judicial
Una vez controlada la situación, el personal policial realizó un rastrillaje en el lugar. “Al resguardar la integridad física de este muchacho, también se hace una recorrida peatonal por el lugar y se localizan los elementos que había sustraído el local comercial”, detalló el jefe policial.
Tras informar a la fiscal en turno, Valeria Vilche, se dispuso la detención del hombre, el secuestro de la mercadería y su traslado a la alcaldía de Tribunales. “La empleada está bien, no sufrió daños ni lesiones”, confirmó Barzanti.
Respecto a los antecedentes del detenido, precisó: “Es una persona con antecedentes, habría salido de la Unidad Penal Nº 1 hace un mes por el mismo tipo de hechos delictivos”. Se trata de un hombre de 30 años, en situación de calle y oriundo del barrio Las Flores.
La causa quedó en manos de la fiscalía, mientras se analizan las cámaras de seguridad del comercio para incorporar más pruebas al expediente.