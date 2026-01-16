Video: robaron un drugstore y verdulería que había abierto hace solo 20 días

REDACCIÓN ELONCE
Dos delincuentes forzaron una ventana y sustrajeron bebidas alcohólicas y snacks de un local recientemente inaugurado. El dueño relató lo ocurrido y advirtió sobre otros hechos delictivos en la zona. Elonce accedió al video que muestra el accionar de los ladrones.
Un drugstore y verdulería, que funciona las 24 horas y había abierto sus puertas hace apenas 20 días, fue blanco de un robo en Paraná, más precisamente sobre calle Miguel David y a metros de la esquina con Victorio Camerano. El hecho quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del local comercial, donde se observa la participación de dos delincuentes.
Según relató el propietario del comercio, el episodio ocurrió en horas de la madrugada del miércoles, cuando los delincuentes forzaron una de las ventanas del frente y sustrajeron mercadería de alto valor. Entre los elementos robados se encontraban bebidas alcohólicas y productos de snack que estaban exhibidos cerca de la abertura violentada.
De acuerdo a la estimación realizada por el comerciante, el perjuicio económico rondó entre los 180 mil y 200 mil pesos. “Es un bajón grande porque estamos arrancando, iniciando, pero hay que pararse y seguir adelante para recuperarse”, expresó el dueño del local, quien prefirió no mostrar su rostro.
El damnificado señaló además que los ladrones habrían aprovechado la intensa lluvia registrada esa madrugada para concretar el hecho sin ser advertidos por los vecinos. Incluso, sostuvo que maneja la hipótesis de que los delincuentes podrían haber estudiado previamente los movimientos del comercio. “Dos días antes habían venido, uno ofrecía limpiar vidrios y el otro se quedó afuera”, indicó.
Si bien al momento del testimonio aún no se había radicado la denuncia en la comisaría, el comerciante confirmó que tenía previsto hacerlo. También destacó la actitud solidaria de los vecinos del barrio, quienes se mostraron atentos tras el robo y ofrecieron colaboración, incluso para reforzar la seguridad del local.
Finalmente, adelantó que tomará nuevas medidas de prevención, como la colocación de alarmas de seguridad, y la instalación de cámaras adicionales. “Es importante que los vecinos estén preparados y atentos, porque ya escuché que hubo varios hechos de delincuencia en la zona”, concluyó.