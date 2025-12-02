Revelan trama detrás del asalto a comerciante en Paraná: el rol del empleado y falsa venta

Un violento asalto ocurrido este lunes por la noche sumó nuevas revelaciones que permitieron reconstruir una trama más compleja de lo que se creía inicialmente. Según se conoció, el comerciante de celulares fue abordado durante una cita pactada en su propio domicilio y un empleado suyo habría tenido un rol importante en la organización del ataque. El hecho se registró en un departamento sobre calle Piedrabuena —entre Andrés Pazos y Urquiza—, donde dos personas ingresaron simulando una compra previamente acordada y redujeron al vendedor, a quien dejaron maniatado antes de huir con varios elementos tecnológicos.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, la víctima trabajaba sin local comercial y realizaba ventas mediante turnos programados en su departamento. La jefa de Comisaría Sexta explicó a Elonce que esta modalidad fue aprovechada por los delincuentes, quienes actuaron como supuestos compradores para ingresar sin generar sospechas.

La zona del robo

Una vez dentro, los asaltantes lo amenazaron con un arma de fuego, lo maniataron con prendas de vestir y sustrajeron diez teléfonos celulares, una netbook y un reloj. Tras la fuga, la víctima logró pedir ayuda y vecinos llamaron al 911.

Los elementos recuperados

Rastrillaje y hallazgo de los elementos sustraídos

Durante recorridos preventivos realizados en la madrugada, los policías lograron rastrear la señal de uno de los teléfonos robados. La geolocalización indicó una zona del barrio Macarone, por lo que los efectivos se dirigieron al lugar. Allí encontraron una mochila abandonada que contenía varios celulares vinculados al asalto.

Minutos después, otro equipo policial detectó a un sospechoso en calle Güemes y Moreno, en inmediaciones del arroyo. El individuo intentó escapar, pero fue alcanzado y detenido. En su poder llevaba uno de los teléfonos sustraídos durante el violento episodio.

Fuentes policiales confirmaron a Elonce que el hombre quedó detenido por disposición de la fiscalía. Entre los elementos recuperados se contabilizaron diez teléfonos celulares, una netbook y un reloj, todos denunciados como robados por la víctima.

Patrullero

El detenido es un empleado

Uno de los teléfonos recuperados resultó clave para el avance de la causa, ya que permitió geolocalizar el domicilio del sospechoso detenido. Con apoyo del Grupo de Intervención y Apoyo (GIA), se concretó el procedimiento que llevó al arresto del presunto involucrado, quien sería el empleado del comerciante señalado en la investigación.

Durante la investigación, surgió un dato determinante: la posible participación de ese trabajador en la organización del asalto. “A partir del teléfono de la víctima se observó la vinculación que tenía con el empleado, y ahora resta establecer su relación con las personas que fueron al domicilio y cometieron el hecho”, explicó la comisaria a Elonce.