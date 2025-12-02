Maniatado durante robo en Paraná: el detenido sería empleado de la víctima

Un violento hecho delictivo se registró este lunes por la noche en una oficina ubicada sobre calle Piedrabuena —entre Andrés Pazos y Urquiza—, en la capital entrerriana. Según informaron fuentes policiales, dos personas ingresaron al lugar y redujeron a quien se encontraba en el interior, dejándolo maniatado antes de sustraer pertenencias y teléfonos celulares.

El ataque ocurrió en horas de la noche, y los delincuentes escaparon rápidamente tras concretar el robo. La víctima logró ser auxiliada más tarde, mientras que personal policial inició las primeras tareas investigativas, incluyendo el análisis de cámaras de la zona y relevamientos en el lugar.

Durante recorridos de prevención efectuados en la madrugada, se logró rastrear uno de los celulares robados, cuya señal indicaba una ubicación en el barrio Macarone. Los efectivos se dirigieron de inmediato al sector.

En el marco de la búsqueda, los uniformados encontraron una mochila abandonada que contenía varios teléfonos celulares. Minutos después, otro equipo policial localizó a un sospechoso en calle Güemes y Moreno, en inmediaciones del arroyo, donde intentó huir pero fue alcanzado.

Detención y elementos recuperados

Fuentes policiales confirmaron a Elonce que el individuo quedó detenido por disposición de la fiscalía interviniente. En su poder se halló un celular robado, mientras que la mochila secuestrada contenía diez teléfonos, una netbook y un reloj que habían sido denunciados como sustraídos durante el asalto. Todo quedó a disposición de la Justicia.

Uno de los celulares recuperados fue determinante para avanzar en la causa, ya que la geolocalización del aparato permitió llegar al domicilio del sospechoso y posteriormente detenerlo con apoyo del Grupo de Intervención y Apoyo (GIA).

Sospechan vínculo laboral con la víctima

Las fuentes consultadas señalaron que el principal detenido habría sido empleado de la víctima.