Rescataron más de 200 especies en peligro de extinción que eran comercializadas por redes sociales

REDACCIÓN ELONCE
En un operativo en La Matanza, se rescataron más de 200 especies en peligro de extinción. Un hombre fue detenido por comercializarlas a través de redes sociales.
Un operativo de la Policía Bonaerense permitió el rescate de más de 200 especies en peligro de extinción en el partido de La Matanza, tras una investigación que se extendió por varios meses. El procedimiento tuvo lugar en la localidad de González Catán, donde se detuvo a un hombre de 48 años, identificado como G.H.C., quien operaba una casa de venta de artículos de pesca como fachada para comercializar animales. La venta ilegal se realizaba principalmente a través de redes sociales, como WhatsApp y Marketplace.
La Delegación Departamental de Investigaciones de La Matanza (DDI) lideró la operación, que contó con la intervención del fiscal federal Sebastián Basso. La investigación se originó cuando se detectaron anuncios de fauna autóctona y exótica en diversas plataformas digitales, lo que alertó a las autoridades. Un agente encubierto logró contactar al sospechoso, quien lo invitó a su domicilio, donde se concretó la compra de los animales, permitiendo reunir pruebas directas.
Condiciones deplorables para los animales rescatados
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a los animales en condiciones deplorables, con signos de hacinamiento, plumaje dañado, lesiones físicas y problemas de salud como pododermatitis. La mayoría de las especies fueron rescatadas y trasladadas con la ayuda de la Fundación Temaikén, que colaboró en el traslado, cuarentena y tratamiento veterinario de los ejemplares. Entre los animales incautados se encontraba el cardenal amarillo, una especie en peligro crítico de extinción con menos de 2,000 individuos registrados en Argentina, Brasil y Paraguay.
El procedimiento se llevó a cabo bajo la dirección del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez. Tras el allanamiento, el detenido fue imputado por infracción a la Ley 22.421 de Protección de Fauna Silvestre. Además, las autoridades analizarán los dispositivos electrónicos incautados para identificar a posibles cómplices y proveedores de la red ilegal.
Qué especies de aves se encontraron
Pepitero de collar (Saltator aurantiirostris): 6 ejemplares
Rey del bosque (Pheucticus aureoventris): 3 ejemplares
Reinamora grande (Cyanoloxia brissonii): 16 ejemplares
Naranjero (Thraupis bonariensis): 4 ejemplares
Brasita de fuego (Coryphospingus cucullatus): 5 ejemplares
Corbatita dominó (Sporophila collaris): 2 ejemplares
Jilguero dorado (Sicalis flaveola): 13 ejemplares
Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata): 4 ejemplares
Siete vestidos (Poospiza nigrorufa): 1 ejemplar
Negrillo boliviano (Sicalis luteola): 2 ejemplares
Cardenal copete rojo (Paroaria coronata): 22 ejemplares
Cardenilla (Spinus cucullatus): 2 ejemplares
Cabecita negra (Spinus magellanicus): 15 ejemplares
Capuchino garganta café (Sporophila ruficollis): 6 ejemplares
Corbatita negra (Sporophila melanogaster): 2 ejemplares
Chiguanco (Turdus chiguanco): 1 ejemplar Aves exóticas de diversas especies: 120 ejemplares (Infobae)