Policiales Concordia

Rescataron a dos mujeres del incendio de una vivienda y hallaron armas

El hecho se registró en Concordia. Tras la intervención de los Bomberos, la policía encontró cinco carabinas y una escopeta en la vivienda.

26 de Diciembre de 2025
Incendio y hallazgo de armas en Concordia
Incendio y hallazgo de armas en Concordia

Pasadas las 5 de este viernes, una comisión de Bomberos Zapadores, Comando Radioeléctrico y personal de la Comisaría Cuarta de Concordia debió intervenir a raíz del incendio de una vivienda ubicada sobre boulevard San Lorenzo Oeste al 160, entre 25 de Mayo y Brown.

 

En el lugar, por causas que se tratan de establecer, se produjo un foco ígneo que afectó en gran parte la estructura del inmueble, donde se encontraba una mujer de 88 años junto a su cuidadora de 43 años.

 

La intervención del personal policial permitió poner a resguardo a la persona de avanzada edad, mientras que las tareas de los bomberos lograron evitar la propagación del fuego, teniendo en cuenta que el domicilio es lindero a una conocida panadería de la zona.

 

Asimismo, durante la intervención se constató la presencia de seis armas de fuego en el interior de la vivienda: cinco carabinas y una escopeta. Ante esta situación, la fiscal Natalia Conti dispuso el secuestro preventivo del armamento, según indica Concordia Policiales.

Temas:

Concordia Incendio armas
