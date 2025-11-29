Buscan a un joven que debía viajar de Paraná a Concordia y nunca llegó

La Unidad Fiscal difundió características del joven de 32 años que partió hacia Concordia y no llegó. Vestía remera “Sacachispa”, bermuda azul y llevaba mochila negra. Cualquier dato puede aportarse al 911.
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó colaboración para ubicar a Marcelo Exequiel Paniagua, de 32 años, quien fue visto por última vez ayer a las 13:30 cuando se retiró desde la terminal de colectivos con destino a la ciudad de Concordia. Según se indicó, nunca arribó al lugar previsto.
Descripción del joven
De acuerdo con los datos difundidos, Paniagua es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros y es de tez trigueña. Al momento de ausentarse vestía una remera blanca y negra con la palabra “Sacachispa” en el frente, una bermuda de fútbol azul oscuro con lila y franjas blancas, una gorra negra con vivos blancos y zapatillas grises marca Nike con detalles blanco y amarillo flúor.
Además, llevaba una mochila negra con azul y dos bolsas de tela que contenían ropa y elementos de higiene.
Las autoridades solicitaron que cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero sea comunicada de inmediato a la línea de emergencias 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 444 6372) o a la Comisaría Novena de Paraná.