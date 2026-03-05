Refuerzan seguridad en lugares de la comunidad judía ante conflicto en Medio Oriente

REDACCIÓN ELONCE
La Policía dispuso medidas preventivas en distintos puntos vinculados a la comunidad judía. El jefe departamental Concordia, José María Rosatelli, explicó que se intensificaron recorridas y custodia en tres lugares con protección directa y otros con vigilancia indirecta.
Refuerzo de seguridad en Concordia por el conflicto en Medio Oriente fue la medida preventiva que dispuso la Policía en distintos espacios vinculados a la comunidad judía. Así lo confirmó a Elonce, el jefe departamental Concordia, comisario José María Rosatelli, quien explicó que se incrementaron las recorridas y la custodia en determinados puntos de la ciudad, en coordinación con fuerzas federales.
Las acciones se implementaron luego de directivas preventivas emitidas ante el contexto internacional, aunque desde la fuerza provincial aclararon que la vigilancia ya existía en algunos lugares y ahora se reforzó.
“Nosotros, más allá de las órdenes que hemos recibido de precaución, siempre tenemos custodia en algunos lugares permanente y en otros con recorrida de todo lo que son los objetivos de la comunidad judía”, explicó Rosatelli a Elonce.
Tres lugares con protección directa
Según precisó el jefe policial, en la ciudad existen varios puntos vinculados a la comunidad judía que cuentan con diferentes niveles de vigilancia policial. “No tenemos protección directa en todos los lugares, tenemos tres con custodia directa y dos más con protección indirecta”, detalló.
Rosatelli indicó que la seguridad está enfocada principalmente en espacios públicos donde habitualmente se reúne o circula la comunidad. “Tiene que ver con lugares públicos donde ellos van o donde hay una circulación constante de la comunidad”, señaló.
En ese sentido, aclaró que no se trata de vigilancia específica sobre personas particulares. “No hay nada en particular sobre un lugar donde viva una persona. Son lugares públicos donde ellos suelen concurrir habitualmente”, agregó.
Coordinación con la comunidad y fuerzas federales
El jefe departamental también explicó que existe un canal de comunicación permanente con representantes de la comunidad judía de Concordia para alertar sobre cualquier situación sospechosa. “Nosotros tenemos un representante y ellos ya saben que cualquier información que obtengan, ya sea por algún comentario, a través de una cámara de seguridad o algo que les llame la atención, inmediatamente nos dan aviso y nosotros chequeamos”, afirmó.
Además, remarcó que la Policía provincial mantiene contacto permanente con organismos nacionales de seguridad. “Tenemos una vinculación diaria de información con las fuerzas federales y nos mantenemos en contacto e informados”, sostuvo Rosatelli a Elonce.
Estas acciones, explicó, forman parte de un esquema de prevención que busca anticipar posibles situaciones de riesgo en un contexto internacional sensible.
Aclaración sobre la seguridad en la represa de Salto Grande
Durante la entrevista, el jefe policial también se refirió a versiones que circularon en las últimas horas sobre eventuales medidas de seguridad en la represa de Salto Grande.
Rosatelli aclaró a Elonce que la Policía de Entre Ríos no recibió ninguna directiva especial vinculada con ese lugar. “No, no hemos recibido ninguna directiva. Es un lugar que está bajo custodia de Gendarmería”, señaló.
El funcionario explicó que la jurisdicción de ese sector corresponde a fuerzas federales. “Es una jurisdicción que está a cargo de Prefectura y de Gendarmería”, indicó.
Incluso confirmó que se comunicó con autoridades de esas instituciones para verificar la situación. “He tomado contacto hoy con Gendarmería y con Prefectura, pero la seguridad de ese lugar está a cargo de ellos”, precisó.
Medidas preventivas ante un escenario internacional sensible
El refuerzo de seguridad en Concordia se enmarca en las medidas preventivas adoptadas en distintos puntos del país ante la escalada del conflicto en Medio Oriente.
Si bien en la ciudad no se registraron incidentes ni amenazas concretas, las autoridades policiales consideran necesario mantener un esquema de vigilancia preventiva en espacios vinculados a comunidades religiosas o instituciones que puedan considerarse sensibles.
En ese contexto, Rosatelli insistió en que el objetivo es actuar con anticipación y reforzar los canales de comunicación entre la Policía, la comunidad y las fuerzas federales.
La estrategia, explicó, apunta a que cualquier situación sospechosa pueda ser informada de manera inmediata para su verificación.
“Ante cualquier comentario o situación que les llame la atención, la comunidad ya sabe que puede comunicarse con nosotros y nosotros chequeamos la información”, concluyó.