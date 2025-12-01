Recuperaron en Concepción del Uruguay, una moto que había sido robada en Colón

REDACCIÓN ELONCE
Un operativo permitió secuestrar una moto robada y detener a un joven de 25 años. La intervención ocurrió tras un aviso que alertó sobre un motovehículo empujado en una calle.
Un rápido procedimiento policial permitió recuperar una motocicleta que había sido robada en la ciudad de Colón y detener al joven que la trasladaba. El hecho ocurrió este lunes, cuando personal de la Comisaría Segunda de Concepción del Uruguay intervino tras recibir un aviso que alertaba sobre un masculino que llevaba un motovehículo “de tiro” por calle Zaninetti, entre Posadas y 8 de Junio.
Según informaron fuentes policiales, los uniformados llegaron al lugar y lograron identificar al joven señalado, un hombre de 25 años que iba acompañado por un menor de 16. Ambos fueron interceptados para verificar la situación del rodado que trasladaban.
El rodado tenía pedido de secuestro
La motocicleta, una Rouser Bajaj 200 que no tenía dominio colocado, fue sometida a un control de motor y cuadro. De esta manera, se constató que registraba un pedido de secuestro activo desde el 11 de noviembre de 2025 por una denuncia radicada en la Departamental Colón. Ante este hallazgo, se activaron los protocolos judiciales correspondientes.
La fiscal en turno, Dra. Lucía Bourlot, dispuso las primeras medidas. El joven mayor fue trasladado de manera preventiva a la Sección Antecedentes y posteriormente quedó alojado en la Sección Alcaidía. Por su parte, el menor fue trasladado a la Comisaría de Minoridad para ser entregado a su tutor legal.
Continúa la investigación
Fuentes policiales indicaron que tanto el personal de la Comisaría Segunda como la Fiscalía continúan con las medidas investigativas para avanzar en el esclarecimiento del hecho y determinar la participación de los involucrados. Además, el rodado quedó secuestrado a disposición de la Justicia.
Las actuaciones prosiguen bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, mientras se avanza para establecer cómo llegó la motocicleta sustraída hasta Concepción del Uruguay y cuál fue el rol de cada uno de los aprehendidos en el hecho.