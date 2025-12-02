Recuperaron el desfibrilador que había sido robado de la cabecera de un puente

Delincuentes robaron el desfibrilador ubicado dentro de un tótem sanitario instalado en la cabecera del Puente Méndez Casariego, en Gualeguaychú. Tras la intervención policial, el equipo fue recuperado.
Los desfibriladores son dispositivos que envían una corriente o descarga eléctrica al corazón para restaurar el latido normal. Si el pulso del corazón se detiene debido a un paro cardíaco, también llamado paro cardíaco súbito o repentino, un desfibrilador puede ayudar a que el corazón empiece a latir de nuevo.
A nivel nacional, en 2015 se sancionó la Ley N° 27.159, que establece la obligatoriedad de instalar desfibrilador externo automático (DEAs) en espacios públicos y privados.
Tras la intervención policial, a través del sistema de monitoreo del Comando Radioeléctrico, se observó que pasada las 00:30 de este martes, un individuo levantó la tapa del tótem y retiró el dispositivo, mientras era acompañado por otras tres personas; los malvivientes se desplazaron luego hacia la zona sur del puente.
De inmediato se inició un operativo de búsqueda por el Parque Unzué, donde en las instalaciones de un edificio abandonado (baños de empleados de comercio) se localizó a tres sujetos cuyas características coincidían con las registradas en las cámaras. Al inspeccionar el lugar, se encontró una bolsa plástica transparente que contenía un desfibrilador modelo “AED”, con etiqueta identificatoria.
Los individuos fueron aprehendidos y el elemento sustraído quedó secuestrado, iniciándose las actuaciones correspondientes por el delito de hurto.