Quiso robar en una concesionaria de Paraná y terminó detenido

Un hombre fue aprehendido luego de que las cámaras de seguridad de una concesionaria lo registraran intentando sacar una rueda de un vehículo. Ocurrió en la zona del Túnel.
En la noche del martes se recibió un aviso que alertaba sobre la presencia de una persona sospechosa merodeando debajo de los vehículos estacionados en una concesionaria ubicada en el ingreso al túnel por avenida Uranga.
Al llegar al predio, el personal de Comisaría Decimocuarta revisó cada rodado y constató que ninguno presentaba daños ni faltantes visibles, pese al comportamiento extraño informado por quienes dieron aviso. Para ampliar la verificación, los funcionarios establecieron contacto con la empresa de monitoreo encargada de la seguridad del lugar. Desde la central se informó que, mediante el sistema de cámaras, habían observado a un individuo intentando sustraer una rueda de uno de los vehículos estacionados.
Según detallaron los operadores, el sospechoso no logró su cometido y se retiró del lugar caminando.
Tras la información aportada por el monitoreo, el personal policial realizó una recorrida preventiva por las inmediaciones. Minutos más tarde, lograron ubicar a un hombre cuyas características coincidían con las registradas en el sistema de vigilancia.
El sujeto fue aprehendido y trasladado para su correcta identificación.