Preventiva para el conductor que evadió control, chocó a policía, y volcó su auto en plena persecución

La prisión preventiva para conductor que evadió operativo en Concepción del Uruguay fue dictada por la Justicia tras una violenta persecución ocurrida el pasado domingo, que incluyó maniobras temerarias, un funcionario policial lesionado y el vuelco del vehículo en plena huida.

El episodio se inició durante la mañana en la zona de la Costanera La Fraternidad, donde se desarrollaba un operativo conjunto entre la División Operaciones y Seguridad y Tránsito Municipal, motivado por reiterados reclamos de vecinos por ruidos molestos y desórdenes durante la madrugada.

En la primera etapa del procedimiento, los agentes retuvieron tres vehículos cuyos conductores, oriundos de Gualeguaychú, presentaban niveles de alcoholemia superiores a los permitidos: un VW Gol con 0,41 g/l, una Ford EcoSport con 1,21 g/l y un VW Fox con 0,33 g/l.

Fuga, embestida y escalada de violencia

La situación se tornó crítica cuando un automóvil Ford Focus intentó evadir el control policial. Según se informó, el conductor realizó una maniobra brusca al dar marcha atrás a alta velocidad, impactando contra otro vehículo. En ese contexto, embistió al Segundo Jefe de Comando Radioeléctrico, provocándole lesiones en una de sus piernas, y emprendió la fuga a gran velocidad.

Lejos de detenerse, el conductor continuó con maniobras evasivas en un segundo retén, incrementando el riesgo para el personal policial y terceros. A partir de allí se inició una persecución controlada por distintas arterias de la ciudad, donde el vehículo circuló en contramano y a alta velocidad, generando una situación de extremo peligro.

Persecución, ruta y vuelco del vehículo

El seguimiento se extendió hasta la Ruta Nacional 14, donde el conductor continuó su huida en dirección sur hasta la rotonda ubicada antes del peaje, a la altura del kilómetro 100. En ese punto, el vehículo tomó la Ruta J, un camino de ripio en dirección a Colonia Elía.

Tras recorrer aproximadamente un kilómetro, el conductor perdió el control del automóvil, que terminó volcando. En el rodado viajaban cuatro personas —dos hombres y dos mujeres, también oriundos de Gualeguaychú— quienes fueron asistidas por Bomberos y personal de emergencias, siendo trasladadas al hospital local.

Afortunadamente, todos los ocupantes sufrieron lesiones leves, mientras que el funcionario policial presentó escoriaciones y hematomas en su pierna derecha.

Detención y medidas judiciales

Por disposición del fiscal auxiliar en turno, se ordenó la extracción de sangre al conductor, el secuestro del vehículo y su inmediata detención.

El joven, de 29 años, fue alojado en la Alcaidía acusado del delito de resistencia a la autoridad, entre otras imputaciones.

Posteriormente, el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del juez Gustavo A. Díaz, dispuso la prisión preventiva por el término de 30 días.

La medida responde a la gravedad de los hechos ocurridos el 29 de marzo y a los riesgos procesales evaluados durante la investigación.

Calificación legal y avance de la causa

La causa fue caratulada como “resistencia a la autoridad, desobediencia, lesiones leves dolosas agravadas por ser cometidas contra un funcionario policial en el ejercicio del cargo y lesiones en perjuicio de los demás ocupantes del vehículo”. Según se indicó, esta última imputación se incorporó de oficio por razones de seguridad pública.

El acusado permanecerá alojado en dependencias de la Comisaría Primera, a disposición del Juzgado de Garantías y de la Fiscalía a cargo del doctor Juan Pablo Gile. La investigación continuará en las próximas semanas, mientras se analizan las pruebas recolectadas y se determinan responsabilidades en el marco del proceso judicial.

El caso generó preocupación en la comunidad por el nivel de violencia y riesgo evidenciado durante la persecución, en un contexto en el que los operativos buscan justamente prevenir este tipo de situaciones en zonas de alta circulación.