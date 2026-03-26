Piedras Blancas: robó un auto, se quedó sin combustible y fue detenido en un camino rural

Un hecho policial se registró en Piedras Blancas durante la noche del miércoles 25 de marzo, cuando un hombre fue detenido luego de sustraer un vehículo y abandonarlo en una zona rural tras quedarse sin combustible.

La intervención se produjo a partir de la denuncia de un vecino de 70 años, quien alertó sobre la presunta retención indebida de su automóvil, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de la Policía.

Con el avance de las tareas investigativas, los efectivos lograron ubicar el rodado en un camino cercano a Puerto Algarrobo.

Cómo fue el hallazgo del vehículo

El automóvil, un Fiat Siena, fue encontrado en una zona rural de Piedras Blancas sin combustible, lo que habría impedido que el conductor continuara su recorrido.

Según se informó, el hallazgo fue posible gracias a la información aportada por una vecina, que permitió orientar la búsqueda hacia ese sector.

Detenido en Piedras Blancas.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el vehículo coincidía con el denunciado y procedieron a intervenir.

Detención y estado del conductor

En el sitio, el personal policial identificó al conductor, un hombre mayor de edad que presentaba signos compatibles con un estado de ebriedad.

Tras dar intervención a la Unidad Fiscal correspondiente, se dispuso el secuestro del vehículo y su posterior restitución al propietario.

El involucrado fue correctamente identificado y sometido a control médico, mientras se avanza con las actuaciones judiciales en Piedras Blancas.