Policiales En la zona de exclusión de Salto Grande

Pescadores furtivos detenidos tras embestir lancha de Prefectura en el río Uruguay

Tres hombres fueron detenidos en Concordia luego de embestir una embarcación de Prefectura Naval en la zona de exclusión del embalse de Salto Grande. Ordenaron allanamientos, donde se secuestraron motores, celulares y marihuana.

5 de Septiembre de 2025
Pescadores furtivos detenidos.
Pescadores furtivos detenidos. Foto: (DRU).

Pescadores furtivos detenidos tras agresión a Prefectura en Concordia. El Juzgado Federal de Concordia ordenó la detención de tres hombres, acusados de embestir y agredir a efectivos de la Prefectura Naval Argentina en la zona de exclusión del embalse de Salto Grande. El hecho ocurrió el pasado 3 de septiembre y derivó en una investigación judicial que incluyó allanamientos en distintos domicilios de la ciudad.

 

El ataque a la embarcación de Prefectura

 

Según el sumario elaborado por Prefectura Salto Grande, una embarcación oficial fue embestida por un bote de chapa color rojo, con motor fuera de borda, ocupado por tres hombres que serían pescadores furtivos. Tras la colisión, los sujetos intentaron abordar el móvil oficial, profiriendo insultos y amenazas graves contra los uniformados.

 

De acuerdo con los testigos, los agresores también arrojaron piedras contra las embarcaciones presentes, incluyendo un bote guía de pesca. Las intimidaciones incluyeron referencias a la integridad física y la vida personal y familiar de los efectivos, lo que obligó a adoptar medidas de resguardo inmediato.

 

Investigación y antecedentes

 

Las pruebas y testimonios permitieron identificar a los presuntos responsables, quienes ya tenían antecedentes por pesca furtiva y episodios violentos en la zona. Con estos elementos, y a pedido del fiscal federal Dr. Bernhardt, la jueza federal Dra. Ramponi ordenó allanamientos para el secuestro de armas de fuego, motores náuticos, celulares y otros elementos de interés.

En el mismo acto, se dispuso la detención de los tres sospechosos, que deberán ser indagados en sede federal. Desde la Justicia se informó que algunos de ellos registran antecedentes vinculados a la Ley 23.737.

 

Resultados de los allanamientos

 

Los operativos, a cargo de la Prefectura Naval Argentina, delegación Salto Grande, fueron conducidos por el prefecto Aguirre. Durante los procedimientos se incautaron dos motores fuera de borda con características similares al usado en la fuga, varios teléfonos celulares y una importante cantidad de marihuana.

 

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia Federal, que investiga los delitos por atentado y resistencia a la autoridad, amenazas agravadas, pesca furtiva y tenencia de estupefacientes, publicó DRU.

 

Refuerzo de controles en la zona

 

Desde el Juzgado Federal de Concordia se destacó la importancia de los procedimientos, subrayando que se enmarcan en la necesidad de reforzar los controles en el embalse de Salto Grande. La Prefectura Naval cumple allí funciones permanentes de custodia y seguridad, debido a la condición de zona de exclusión y a los reiterados intentos de pesca ilegal registrados en el lugar.

Temas:

Concordia Prefectura Naval Río Uruguay
