Un operativo en Misiones terminó con el secuestro de más de una tonelada de marihuana

Un importante operativo contra el narcotráfico permitió el hallazgo de más de una tonelada de marihuana en Misiones, tras un procedimiento realizado por personal de la Prefectura Naval Argentina en la ciudad de Eldorado. La droga era transportada en una camioneta que registraba un pedido de captura por robo en el partido de La Matanza en la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se llevó a cabo a la altura del kilómetro 1.818 del río Paraná, en inmediaciones del Puerto Tuyaí. Allí, efectivos que se encontraban apostados en un puesto de observación detectaron una camioneta tipo pick up sobre la costa, donde varias personas cargaban bultos de gran tamaño.

La camioneta tenía pedido de captura. Foto: PNA.

Al advertir la presencia policial, los ocupantes del vehículo se dieron a la fuga a alta velocidad por un camino terrado, lo que motivó un inmediato despliegue operativo en la zona. Prefectura alertó a los móviles cercanos y se inició un rastrillaje para dar con el rodado.

Abandonaron el vehículo y se dieron a la fuga

Tras la búsqueda, los efectivos lograron localizar la camioneta Chevrolet S10, dominio NYA-564, abandonada. Al inspeccionar el rodado, se constató que tenía un pedido de captura activo por robo, denunciado en el partido bonaerense de La Matanza. En el interior del habitáculo y en la caja de carga se hallaron numerosos panes con sustancia vegetal.

Luego de la requisa y el posterior pesaje, se contabilizaron 42 bultos que contenían un total de 1.213 kilogramos de estupefacientes. El cargamento de marihuana en Misiones fue valuado en más de 4.400 millones de pesos, según estimaciones oficiales.

La Prefectura contabilizó 43 bultos de droga. Foto: PNA.

Por el hecho, se dio inmediata intervención a la Fiscalía Federal de Eldorado y al Juzgado Federal de la misma ciudad, que dispusieron el secuestro de la droga y del vehículo, además de la realización de las actuaciones correspondientes. La investigación continúa para identificar a los responsables del traslado del cargamento.