Con ayuda de un dron, incautaron gran cantidad de cocaína, hojas de coca y cigarrillos

Operativo con dron en Salta. Gendarmes detectaron con un dron dos balsas que transportaban, una de ellas, dos toneladas de hojas de coca y 27 mil paquetes de cigarrillos, y la otra 7,284 kilos de cocaína, 1.870 kilos de hojas de coca y 42.500 atados de cigarrillos. Fue cerca del Río Bermejo, que separa a la Provincia de Salta con Bolivia.

Con las imágenes detectadas por el Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) de la fuerza, montaron dos operativos para frenar a los traficantes. La acción rápida de los efectivos permitió el decomiso de una carga millonaria en contrabando y estupefacientes.

Las balsas fueron decomisadas del lado argentino. La secuencia se dio en la tarde del lunes, cuando agentes de la Sección “28 de Julio” dependiente del Escuadrón 20 “Orán” realizaban patrullajes a pie, con colaboración de los efectivos de la Unidad de Aviación “Orán”, por inmediaciones al río Bermejo.

Vigilancia aérea

Como parte de esa vigilancia, decidieron levantar el VANT en un punto estratégico y vieron los movimientos sospechosos. Las imágenes aéreas mostraron la maniobra de un grupo de personas que trasladaban bultos sobre embarcaciones precarias en medio del cauce del río.

Una de las balsas llevaba 127 bultos. Al hacer zoom con la cámara del dron constataron que se trataba de jangadas, balsas muy rudimentarias hechas de troncos de madera, utilizadas habitualmente por contrabandistas para cruzar mercadería ilegal desde Bolivia hacia territorio argentino.

Los involucrados, al percatarse de la presencia de los uniformados, se despojaron rápidamente de la carga y emprendieron una huida a nado hacia el margen contrario, dejando abandonada la totalidad de los bultos.

Operativo con dron en Salta. Gendarmería Nacional

Decomiso de toneladas de coca y cigarrillos

Al asegurar la zona y la carga, los funcionarios, con el apoyo del personal de las Unidades de Reconocimientos “Santiago del Estero” y “Mosconi”, trasladaron el procedimiento hacia el asiento de la Subunidad. Allí realizaron la apertura de los 127 bultos y descubrieron en su interior 2.000 kilos de hojas de coca como así también 27.000 paquetes de cigarrillos.

Media hora más tarde, los efectivos del mismo Escuadrón desplegaron un segundo operativo con idénticas características, que derivó en el secuestro de otra carga importante. En este caso, se incautaron 7 kilos 284 gramos de cocaína, distribuidos en siete ladrillos envueltos en nylon amarillo, junto a 1.870 kilos de hojas de coca y 42.500 atados de cigarrillos.

El hallazgo reafirma el rol del Río Bermejo como uno de los puntos neurálgicos del contrabando y narcotráfico en la región, donde los procedimientos se repiten con frecuencia debido a la magnitud de los cargamentos.

Intervención judicial y marco legal

Por último, los uniformados informaron el hallazgo de los elementos a la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, la cual autorizó el labrado de las actuaciones correspondientes.

Se ordenó además el secuestro de toda la droga y la mercadería ilegal, en infracción a las Leyes N° 23.737 “Estupefaciente” y N° 22.415 “Código Aduanero”.