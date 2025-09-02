 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Formosa

Contrabando: trasladaban en camión cigarrillos valuados en $156.200.000

Incautaron en Formosa 100.000 atados de cigarrillos sin aval legal aduanero. Fue como resultado del registro de un camión con semirremolque, el cual evidenciaba anomalías en la documentación presentada por el conductor y en el precinto de seguridad.

2 de Septiembre de 2025
Cigarrillos incautados en Formosa.
Cigarrillos incautados en Formosa. Foto: Gendarmería Nacional

El contrabando volvió a ser noticia en el norte del país tras un operativo encabezado por efectivos de Gendarmería Nacional. El procedimiento se originó cuando efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Formosa”, avanzaron ante la reunión de información sobre un posible acopio y transporte de mercadería de origen extranjero en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”, indicaron las fuentes oficiales.

 

La pesquisa derivó en un despliegue de personal en puntos estratégicos. Uniformados de dicha Unidad Táctica y con apoyo de personal del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay”, se desplegaron sobre la Ruta Nacional Nº 11 en el acceso a la localidad formoseña de Tatané, allí identificaron un camión de cargas generales que circulaba desde la ciudad de Formosa.

 

Durante la inspección de rutina, el transporte levantó sospechas por irregularidades. El camión, que aparentaba trasladar carga legal, no contaba con la documentación adecuada, lo que encendió las alarmas entre los funcionarios intervinientes.

Cigarrillos incautados en Formosa. Gendarmer&iacute;a Nacional
Cigarrillos incautados en Formosa. Gendarmería Nacional

 

Anomalías en la documentación y en la carga

Los gendarmes iniciaron el procedimiento de verificación habitual. Al momento del correspondiente control, los gendarmes hallaron anomalías en la documentación de la carga presentada por el conductor, como así también, irregularidades en el precinto de seguridad colocado.

 

Ante estas inconsistencias, se dio aviso inmediato a las autoridades judiciales competentes. Con la intervención del Juzgado Federal y la Fiscalía N° 1 de Formosa, se autorizó la apertura del semirremolque para verificar la mercadería transportada.

 

Lo que encontraron dentro del camión sorprendió por su magnitud: cientos de cajas de cigarrillos apiladas y ocultas detrás de la carga declarada.

 

Un cargamento millonario de cigarrillos de contrabando

La requisa oficial confirmó el ilícito. Con la orientación y disposición del Juzgado Federal y la Fiscalía N° 1 de Formosa, los funcionarios procedieron a la requisa del semirremolque, constatando 200 cajas de cigarrillos de origen extranjero equivalentes a 100.000 atados de cigarrillos trasladados de contrabando. El avalúo de la mercadería asciende a 156.200.000 pesos.

Cigarrillos incautados en Formosa. Gendarmer&iacute;a Nacional
Cigarrillos incautados en Formosa. Gendarmería Nacional

El juez interviniente ordenó el secuestro de la totalidad de la carga, dos teléfonos celulares y la detención del chofer de nacionalidad paraguaya. Asimismo, la intervención de personal de ARCA delegación Formosa.

 

La investigación continuará para determinar la procedencia exacta de la mercadería, su destino final y si existen vínculos con redes de contrabando transnacional que operan en la región fronteriza.

 

Más noticias

Temas:

contrabando cigarrillos Gendarmería Nacional
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso