Contrabando: trasladaban en camión cigarrillos valuados en $156.200.000

El contrabando volvió a ser noticia en el norte del país tras un operativo encabezado por efectivos de Gendarmería Nacional. El procedimiento se originó cuando efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Formosa”, avanzaron ante la reunión de información sobre un posible acopio y transporte de mercadería de origen extranjero en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”, indicaron las fuentes oficiales.

La pesquisa derivó en un despliegue de personal en puntos estratégicos. Uniformados de dicha Unidad Táctica y con apoyo de personal del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay”, se desplegaron sobre la Ruta Nacional Nº 11 en el acceso a la localidad formoseña de Tatané, allí identificaron un camión de cargas generales que circulaba desde la ciudad de Formosa.

Durante la inspección de rutina, el transporte levantó sospechas por irregularidades. El camión, que aparentaba trasladar carga legal, no contaba con la documentación adecuada, lo que encendió las alarmas entre los funcionarios intervinientes.

Cigarrillos incautados en Formosa. Gendarmería Nacional

Anomalías en la documentación y en la carga

Los gendarmes iniciaron el procedimiento de verificación habitual. Al momento del correspondiente control, los gendarmes hallaron anomalías en la documentación de la carga presentada por el conductor, como así también, irregularidades en el precinto de seguridad colocado.

Ante estas inconsistencias, se dio aviso inmediato a las autoridades judiciales competentes. Con la intervención del Juzgado Federal y la Fiscalía N° 1 de Formosa, se autorizó la apertura del semirremolque para verificar la mercadería transportada.

Lo que encontraron dentro del camión sorprendió por su magnitud: cientos de cajas de cigarrillos apiladas y ocultas detrás de la carga declarada.

Un cargamento millonario de cigarrillos de contrabando

La requisa oficial confirmó el ilícito. Con la orientación y disposición del Juzgado Federal y la Fiscalía N° 1 de Formosa, los funcionarios procedieron a la requisa del semirremolque, constatando 200 cajas de cigarrillos de origen extranjero equivalentes a 100.000 atados de cigarrillos trasladados de contrabando. El avalúo de la mercadería asciende a 156.200.000 pesos.

Cigarrillos incautados en Formosa. Gendarmería Nacional

El juez interviniente ordenó el secuestro de la totalidad de la carga, dos teléfonos celulares y la detención del chofer de nacionalidad paraguaya. Asimismo, la intervención de personal de ARCA delegación Formosa.

La investigación continuará para determinar la procedencia exacta de la mercadería, su destino final y si existen vínculos con redes de contrabando transnacional que operan en la región fronteriza.

Más noticias