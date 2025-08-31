Contrabando: trasladaban mercadería valuada en 50.930.000 pesos

Personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Formosa” de Gendarmería Nacional llevó adelante un operativo contra el contrabando en esa provincia. Tras diversas tareas investigativas, los efectivos obtuvieron información sobre el posible traslado de mercadería extranjera sin la documentación legal correspondiente, valiéndose de la logística de camiones pertenecientes a empresas de paquetería.

La pesquisa derivó en un despliegue de control en horas de la noche de este jueves. Los gendarmes, junto a la Sección “Tatané” dependiente del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay”, montaron un control de saturación sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 1.167, donde interceptaron a un transporte de cargas que se dirigía hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al realizar la inspección correspondiente, los uniformados confirmaron la existencia de mercadería de distintos rubros como electrónica, perfumes, tienda, bazar y cigarrillos, todos de origen extranjero y sin aval aduanero, lo que constituye una infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Contrabando desarticulado en Formosa. Gendarmería Nacional

Un cargamento millonario sin aval aduanero

Bajo conocimiento y orientación de la Fiscalía Federal Nº 1 de Formosa, el vehículo fue trasladado hacia las instalaciones del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay”. Allí, en presencia de testigos, se procedió a la apertura y conteo de la mercadería incautada.

Contrabando desarticulado en Formosa. Gendarmería Nacional

El resultado del operativo sorprendió por la magnitud del contrabando: 14 cocinas, 10 aires acondicionados, 5 televisores, 2 Smart TV, 12 parlantes, 1 lavarropas, 1 heladera, 7 cubiertas de auto, 4 llantas de vehículos, 118 cartones de cigarrillos, 1 máquina de cortar cabello, 1 pava eléctrica, 1 licuadora, 4 unidades interiores de aire 12.000 BTU, 22 teléfonos celulares, 2 discos sólidos de 12TB, 40 linternas, 9 masajeadores faciales, 4 Handy, 5 espejos con luz led, 5 radios portátiles, 12 auriculares Impods 12, 8 soldadores eléctricos, 24 perfumes, 4 monopatines, 4 hornos eléctricos, 36 artículos de indumentaria, 8 artículos de cosmética, 8 juegos de sábanas, 9 set de toallas, 40 platos de porcelana, 175 pares de zapatillas, 90 piezas de bazar y 39 termos.

El avalúo total de la mercadería secuestrada asciende a 50.903.000 pesos, lo que marca un duro golpe al contrabando en la región, un delito que suele vincularse a la evasión impositiva y al comercio ilegal.

