Niña murió durante robo: el padre de uno de los detenidos dijo que su hijo "se tiene que pudrir en la cárcel"

El padre de uno de los delincuentes detenidos por el crimen de Kim Gómez en La Plata contó cómo se enteró del hecho y por qué entregó a su hijo, de 17 años, a la Policía.

En ese sentido, contó: "Yo me había ido a comprar unas cubiertas a Buenos Aires y cuando estaba volviendo, mi hija me dice 'Papi, Tobías se robó un auto y mató a una nena'. Le dije que me lo retenga por ahí y lo entregamos. Ya venía renegando mucho con él porque hace 20 días se robó otro auto".

Comentó que su hijo se encontraba en una comisaría y recordó que "no lo quería retirar", sino que "lo manden a otro lado". Explicó que "lo sueltan y me lo entregan porque no podían tenerlo, ya que era menor. Pero se tiene que pudrir en la cárcel".

"Después él andaba en la calle porque está perdido en la droga. Este último tiempo trabajaba conmigo y me di cuenta que me robaba las cosas. Entonces lo eché a la calle. Es una mierda de persona, con lo que hizo, es una mierda de persona. Va a pagar por lo que hizo", añadió.

Respecto a cómo sigue el caso, el padre del menor, remarcó: "Así como lo entregué, que no me llamen porque no lo voy a sacar. Que se pudra adentro y pague lo que hizo".

"Les pido mil disculpas a los padres de Kim. Que se queden tranquilos que él va a pagar lo que hizo", lamentó el hombre.

Por el crimen de la nena se encuentran detenidos dos menores de 14 y 17 años, mientras que la autopsia reveló que la menor murió como consecuencia por los golpes sufridos por el arrastre del auto. (Fuente: Minuto Uno)