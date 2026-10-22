Secuestraron cocaína y más de $700.000 en allanamiento por narcomenudeo

Un hombre fue detenido y se secuestraron 27 envoltorios de cocaína y más de 700.000 pesos en efectivo durante un allanamiento realizado este miércoles en Concepción del Uruguay.

El operativo estuvo a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas de Concepción del Uruguay, con la colaboración de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Uruguay. La intervención se desarrolló en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566, que regula la persecución del narcomenudeo.

Como resultado de la medida judicial, un hombre fue detenido y otras dos personas fueron identificadas. Los efectivos también incautaron distintos elementos que quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

Durante el allanamiento, los investigadores encontraron 27 envoltorios de cocaína, con un peso total de 26,9 gramos, además de $711.200 en efectivo.

Asimismo, secuestraron un teléfono celular y una balanza digital, elementos que serán incorporados a la causa para determinar su posible vinculación con la comercialización de sustancias prohibidas.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías y Transición de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Pablo Andrés Bur, con intervención de la Fiscalía N.º 1, representada por la fiscal María G. Occhi.