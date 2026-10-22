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Policiales Concepción del Uruguay

Secuestraron cocaína y más de $700.000 en allanamiento por narcomenudeo

Un allanamiento por narcomenudeo terminó con un hombre detenido y el secuestro de 27 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la investigación.

22 de Octubre de 2026
La droga secuestrada
La droga secuestrada

Un allanamiento por narcomenudeo terminó con un hombre detenido y el secuestro de 27 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la investigación.

Un hombre fue detenido y se secuestraron 27 envoltorios de cocaína y más de 700.000 pesos en efectivo durante un allanamiento realizado este miércoles en Concepción del Uruguay.

 

El operativo estuvo a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas de Concepción del Uruguay, con la colaboración de la Guardia Especial de la Jefatura Departamental Uruguay. La intervención se desarrolló en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566, que regula la persecución del narcomenudeo.

 

Como resultado de la medida judicial, un hombre fue detenido y otras dos personas fueron identificadas. Los efectivos también incautaron distintos elementos que quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

Durante el allanamiento, los investigadores encontraron 27 envoltorios de cocaína, con un peso total de 26,9 gramos, además de $711.200 en efectivo.

Asimismo, secuestraron un teléfono celular y una balanza digital, elementos que serán incorporados a la causa para determinar su posible vinculación con la comercialización de sustancias prohibidas.

 

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías y Transición de Concepción del Uruguay, a cargo del juez Pablo Andrés Bur, con intervención de la Fiscalía N.º 1, representada por la fiscal María G. Occhi.

 

Temas:

Concepción del Uruguay narcomenudeo allanamiento cocaína
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