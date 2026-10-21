Volcó una ambulancia en Ruta 12 que trasladaba a un niño y su madre en departamento La Paz

REDACCIÓN ELONCE
Una ambulancia del Hospital Infantil de Santa Elena volcó sobre Ruta Nacional 12, entre El Solar y La Providencia. En el vehículo viajaban un niño, su madre, una enfermera y el chofer. Los primeros reportes indicaron que no hubo heridos graves.
Una ambulancia volcó en Ruta 12 durante la noche de este miércoles, cuando circulaba por el tramo comprendido entre El Solar y La Providencia, en Entre Ríos. El vehículo pertenecía al Hospital Infantil de Santa Elena y trasladaba a un niño junto a su madre. También viajaban una enfermera y el conductor.
El accidente ocurrió minutos antes de las 21, en inmediaciones de la estancia San Luis. Por circunstancias que todavía se investigaban, la unidad Mercedes-Benz Sprinter terminó volcada sobre uno de sus laterales, fuera de la cinta asfáltica.
Según informó FM Brisas de Santa Elena, tanto la enfermera como el chofer habrían sufrido golpes de carácter leve. Los primeros reportes indicaron que ninguno de los ocupantes presentaba lesiones de gravedad.
Investigan las causas del vuelco
Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias que provocaron el siniestro vial ni sobre las condiciones en las que circulaba la ambulancia.
Tampoco se brindaron precisiones sobre el estado de salud del niño y su madre, aunque las informaciones preliminares señalaron que no habría personas heridas de gravedad.
Se aguardaba información oficial para establecer las causas del accidente y confirmar el estado de los cuatro ocupantes.