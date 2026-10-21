Recuperaron a Nano, el equino robado de la "Fundación Mi Reino por un Caballo" en Paraná

Recuperaron a Nano, el caballo robado de la Fundación Mi Reino por un Caballo en Paraná, luego de un operativo de búsqueda desarrollado por personal de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales. El equino fue encontrado en inmediaciones del tramo final de calle Gobernador López Jordán y posteriormente restituido a la institución.

La investigación comenzó durante las primeras horas del lunes, tras conocerse la sustracción del animal del predio de la fundación. Desde entonces, los efectivos desplegaron distintas tareas para determinar su paradero.

Nano, el caballo que había sido robado.

Durante el procedimiento, los investigadores analizaron registros de cámaras de seguridad, entrevistaron a posibles testigos y realizaron rastrillajes en distintos sectores de la zona noroeste de Paraná.

Cómo encontraron al caballo Nano

La búsqueda también contó con la colaboración del guardafauna Bruno García, perteneciente a la Dirección de Fiscalización Agroalimentaria, quien participó de las tareas destinadas a localizar al equino.

Finalmente, los efectivos encontraron a Nano en un sector caracterizado por la abundante vegetación y una arboleda tupida, cerca del final de calle Gobernador López Jordán. Tras localizarlo, concretaron su recuperación y devolución a la fundación, indicaron fuentes policiales.

Desde la fuerza policial destacaron el trabajo coordinado de quienes participaron del operativo y la colaboración de los vecinos que aportaron información durante la investigación. Los datos recibidos fueron verificados a lo largo de las jornadas de búsqueda, que concluyeron con la restitución del caballo a la institución.