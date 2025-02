Murió el hombre que protagonizó despiste y choque sobre Autovía Artigas en Colón

Muerte tras accidente. Confirmaron el fallecimiento del hombre de 48 años que protagonizó un despiste y choque, el pasado fin de semana, a la altura del kilómetro 149 de la Autovía Artigas, en Colón.

Se trata de Albino Muñoz, quien se encontraba internado en la UTI del Hospital San Benjamín de Coóon; su deceso se produjo pasado el mediodía de este jueves, a raíz de las complicaciones en su cuadro de salud, publicó 03442.

Tras confirmarse la muerte de Muñoz, a través de las redes sociales, allegados y amigos expresaron sus condolencias a la familia; tal fue el caso de la comunidad deportiva de un club de la localidad El Brillante.

Sobre el accidente

Un Peugeot 504 que circulaba de sur a norte, por motivos que aún se investigan, perdió el control, despistó y colisionó violentamente contra el guardarrail de la ruta; ocurrió el sábado pasado sobre la autovía 14, en el kilómetro 149, a la altura de Colón.

A bordo del vehículo viajaban tres hombres oriundos de San José y Colón, quienes sufrieron graves heridas como consecuencia del impacto. Tras ser rescatados por personal de bomberos, los tres ocupantes fueron trasladados de urgencia al hospital. En el nosocomio, los médicos confirmaron que dos de los hombres presentaban fracturas, mientras que el tercero sufrió golpes más graves que requirieron su derivación a la unidad de terapia intensiva.

En el lugar del siniestro, los tres hombres no pudieron brindar mayores precisiones sobre lo ocurrido, e incluso no quedó claro quién era el conductor del vehículo. Las autoridades sospechan que los ocupantes podrían haber estado alcoholizados al momento del accidente, ya que no se descarta que el consumo de alcohol haya influido en la pérdida de control del automóvil.