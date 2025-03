Muerte de hombre tras detención: “no está en discusión si Ramírez tenía puesta la remera o no”

Muerte de hombre tras detención: el abogado se refirió a la autopsia. La Justicia de Diamante investiga la muerte de Guillermo Ramírez, un hombre de 38 años que falleció, tras ser detenido en Villa Libertador San Martín (departamento Diamante) a raíz de supuestamente, haber estado realizando presuntas exhibiciones obscenas. Sin embargo, su familia asegura que solo estaba en una plaza con el torso descubierto y denuncia que “fue víctima de violencia” policial.

Tras la denuncia, cuatro policías de la comisaría de Libertador San Martín, fueron desplazados y son investigados en la causa. La fiscal interviniente, Romina Blasich, confirmó que se les endilga el delito de “tortura seguida de muerte”, una de las más graves que prevé una pena a reclusión perpetua.

La opinión del querellante

El letrado Nelson Schlotahuer, es el abogado de la familia de Guillermo Ramírez (38) y dialogó esta tarde con el programa GPS que se emite por Elonce y FM 98.7 Radio y Streaming.

El profesional indicó que “me constituí en querellante en representación de la esposa de Guillermo Ramírez, que, a su vez, es madre de dos hijos que tienen en común, de 12 y 16 años”, mencionó.

El abogado brindó detalles relevantes sobre la autopsia del fallecido, que revelan múltiples lesiones y fracturas, sugiriendo un uso excesivo de la fuerza durante su detención por parte de cuatro efectivos policiales, quienes actualmente, se encuentran bajo prisión preventiva domiciliaria.

Además, el abogado de la familia proporciona información sobre el estado de la causa, los elementos probatorios que se están recopilando, y cuestiona los procedimientos seguidos por la policía en el momento de la detención.

La fiscal dio detalles de la autopsia.

Detalles de la autopsia

Al respecto de la investigación, el querellante sostuvo que el informe preliminar de la autopsia, “da cuenta de la existencia de una multiplicidad, una gran cantidad de lesiones de distinto tipo”, dijo a Elonce y explicó que el cuerpo de Ramírez, tenía lesiones “escoriativas, contusas y equimóticas en distintas partes; en la cabeza, la cara, en el tórax, en los miembros superiores, miembros inferiores, presenta dos fracturas en el arco costal anterior derecho, hay un hematoma y un infiltrado hemorrágico en el lateral derecho del cuello, el cual evidentemente, tuvo alguna compresión, los pulmones llenos de sangre”, relató el abogado.

“Toda esta información está contenida en el informe preliminar de la autopsia y el mismo, está hace varios días en manos de la fiscalía. En base a esto es que se va construyendo la hipótesis de la fiscalía y por eso, la causa va avanzando”, dijo el abogado.

Se abstuvieron de declarar

El abogado agregó que hay gran cantidad de material de prueba, como también testimonios. “Hay una gran cantidad de testimonios, hay varios videos de la Plaza, de la comisaría de Libertador San Martín, de la Jefatura Departamental de Diamante, y las pruebas que se definieron incorporar en la audiencia, donde se realizó la imputación de los cargos”, sostuvo.

En referencia a los policías acusados, el abogado querellante resaltó que “de los cuatro imputados, tres prefirieron hacer uso de su derecho abstenerse a declarar, y la cuarta persona, que era la jefa de comisaría en ese momento, realizó algún tipo de manifestaciones que hacen a su defensa”, recordó sobre la audiencia realizada el pasado sábado.

La detención y la muerte

Sobre la situación que provocó la detención, el abogado querellante Nelson Schlotahuer, sostuvo que “no tiene absolutamente nada que ver, la forma en que se procedió a la detención con lo que sucedió durante el traslado y con el resultado de la muerte”, subrayó el letrado al dialogar con Elonce y se explayó: “enfocarse en la víctima en lo que hizo o dejó de hacer, es cambiar el eje de la discusión y totalmente inapropiado. Es estigmatizar a una persona y en todos los casos, se tiene que cumplir un procedimiento de detención que está establecido por ley”, remarcó.

Al respecto, sostuvo que “hay un protocolo de actuación ante situaciones problemáticas de consumo, o de situaciones de alteración de estado mental”, referenció el abogado y agregó que “tenemos que hablar si se cumplió o no se cumplió el procedimiento. En el caso que no se cumplió, es una infracción a la ley y el resultado fue la muerte de esta persona. Eso es lo que está hoy en discusión”, afirmó y concluyó: “no está en discusión si se cometió o no cometió una contravención; si Ramírez, tenía puesta la remera o no tenía puesta la remera”, dijo Schlotahuer.