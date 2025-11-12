Millonario robo en una concesionaria en Paraná: recuperaron las dos motos 0KM sustraídas

Recuperaron las motos del millonario robo en una concesionaria en Paraná. Un importante robo perpetrado durante la madrugada del miércoles en la concesionaria Apolo Garage derivó en una investigación policial que permitió recuperar las dos motocicletas 0 km sustraídas.

El hecho ocurrió en el comercio ubicado en calle Solanas 2951, en Paraná, donde los delincuentes ingresaron en dos oportunidades y causaron cuantiosas pérdidas.

Según se informó, el propietario del local detectó daños en una ventana frontal y constató la falta de diversos elementos. La denuncia fue radicada en la Comisaría Decimocuarta, que inició las actuaciones correspondientes para esclarecer el episodio.

Primer ingreso: cascos, camperas y guantes

En el primer ingreso nocturno, los autores rompieron los vidrios de una ventana y sustrajeron alrededor de 12 cascos de las marcas LS2 y MAC, seis camperas NTO, un pantalón de jean y unos 30 pares de guantes de cuero NTO y LS2. Según se estima el valor de la mercadería, superaría los 7 millones de pesos.

El local no contaba con sistema de alarma, aunque las cámaras de seguridad registraron los movimientos de los ladrones. Estas imágenes se convirtieron en el eje de la investigación para identificar los accesos y el recorrido de los implicados.

Segundo ingreso: las motos 0 km

En una segunda incursión, los delincuentes se apoderaron de dos motocicletas tipo cross marca Pro One: una de 125 cc y otra de 110 cc, ambas 0 km y de color blanco con detalles rojos y azules. Según la denuncia, accedieron al interior por una puerta lateral de chapa sin llave y por el portón delantero, cuya cerradura estaba descalzada.

Los sujetos fueron descritos como dos hombres vestidos con ropa negra y blanca, que escaparon por calle Solanas hacia el norte y luego por Darwin hacia el oeste.

Una de las motos fue hallada en poder de un menor

En el marco del operativo encabezado por la Sección Investigaciones, los uniformados lograron localizar una de las motocicletas en una vivienda ubicada en calle 1602.

El vehículo estaba en poder de un menor de edad, quien indicó que otra persona había dejado el rodado en el lugar, presuntamente vinculada al hecho.

La fiscal de la Unidad Fiscal de Menores ordenó el secuestro de la moto para su posterior restitución al propietario.

La segunda moto apareció abandonada

Horas más tarde, el personal de Investigaciones localizó el segundo motovehículo robado en la concesionaria. La moto tipo cross marca Pro One, modelo RFZ de 110 cc, fue encontrada en estado de abandono en el sector de los entubados de Villa Almendral.

Tras verificar que el rodado no estaba patentado y que coincidía con las características denunciadas, se dispuso su secuestro y se comunicó el hallazgo a la Unidad Fiscal de Atención Primaria.

Las actuaciones continúan para identificar a los responsables de ambos ingresos y determinar el destino de los elementos restantes sustraídos del comercio.