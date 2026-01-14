Menores intentaron asaltar un comercio con un hierro con forma de “L”

Dos menores amenazaron al dueño de un local para exigir dinero, pero huyeron sin concretar el robo. Tras un operativo policial, fueron localizados con un hierro con forma de "L" y quedaron a disposición de Minoridad.
Intento de asalto en Gualeguay.
Un intento de robo se registró este martes por la noche en un local comercial de Gualeguay, cuando dos menores de edad amenazaron al propietario para exigirle la entrega de dinero en efectivo.
Según confirmaron fuentes policiales, personal de la Sección 911 fue alertado sobre la situación en un comercio ubicado en la intersección de calles Martín García y San Martín. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el dueño del local, quien relató que minutos antes se habían presentado dos jóvenes.
Amenaza y huida
El comerciante explicó que los menores lo intimidaron con un elemento similar a un arma de fuego, que no logró identificar con claridad, y le exigieron dinero en efectivo. Ante la negativa del propietario, los jóvenes se dieron a la fuga sin lograr cometer el ilícito.
Tras el llamado de alerta, los móviles policiales iniciaron un rastrillaje por la zona con los datos aportados por la víctima.
Intervención policial
Como resultado del operativo, los efectivos lograron localizar a dos menores que coincidían con la descripción brindada. Al momento de la identificación, se constató que llevaban consigo un hierro con forma de “L”, que habría sido utilizado para la amenaza.
Por disposición judicial, se dio intervención a la Comisaría de Minoridad y los jóvenes fueron entregados conforme a los procedimientos establecidos para estos casos. La investigación continuó con las actuaciones de rigor.