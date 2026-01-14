 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Gualeguay

Menores intentaron asaltar un comercio con un hierro con forma de “L”

Dos menores amenazaron al dueño de un local para exigir dinero, pero huyeron sin concretar el robo. Tras un operativo policial, fueron localizados con un hierro con forma de "L" y quedaron a disposición de Minoridad.

14 de Enero de 2026
Móvil policial
Móvil policial Foto: ilustrativa

Dos menores amenazaron al dueño de un local para exigir dinero, pero huyeron sin concretar el robo. Tras un operativo policial, fueron localizados con un hierro con forma de "L" y quedaron a disposición de Minoridad.

Intento de asalto en Gualeguay.

Un intento de robo se registró este martes por la noche en un local comercial de Gualeguay, cuando dos menores de edad amenazaron al propietario para exigirle la entrega de dinero en efectivo.

 

Según confirmaron fuentes policiales, personal de la Sección 911 fue alertado sobre la situación en un comercio ubicado en la intersección de calles Martín García y San Martín. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el dueño del local, quien relató que minutos antes se habían presentado dos jóvenes.

 

Amenaza y huida

 

El comerciante explicó que los menores lo intimidaron con un elemento similar a un arma de fuego, que no logró identificar con claridad, y le exigieron dinero en efectivo. Ante la negativa del propietario, los jóvenes se dieron a la fuga sin lograr cometer el ilícito.

 

Tras el llamado de alerta, los móviles policiales iniciaron un rastrillaje por la zona con los datos aportados por la víctima.

 

Intervención policial

 

Como resultado del operativo, los efectivos lograron localizar a dos menores que coincidían con la descripción brindada. Al momento de la identificación, se constató que llevaban consigo un hierro con forma de “L”, que habría sido utilizado para la amenaza.

 

Por disposición judicial, se dio intervención a la Comisaría de Minoridad y los jóvenes fueron entregados conforme a los procedimientos establecidos para estos casos. La investigación continuó con las actuaciones de rigor.

Temas:

policiales en Gualeguay operativo policial intento de robo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso