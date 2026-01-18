Más de 200 policías participaron del operativo de seguridad del Triatlón de La Paz

En el marco de la realización del Triatlón Internacional, la Jefatura Departamental llevó adelante un amplio dispositivo de seguridad preventiva con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la competencia y preservar la integridad de los atletas, organizadores y del público en general.

Más de 200 policías participaron del operativo de seguridad del Triatlón de La Paz

El operativo se desplegó durante la jornada del sábado 17 de enero y acompañó una competencia que contó con la participación de 950 competidores. Además, se registró una concurrencia estimada en más de 20.000 personas, lo que implicó un importante movimiento tanto en los espacios destinados a la prueba como en los sectores aledaños.

Para cubrir el evento, se afectaron un total de 210 efectivos policiales pertenecientes a distintas dependencias. El despliegue incluyó 12 móviles policiales y cinco motovehículos, que cumplieron tareas de prevención, patrullaje, ordenamiento del tránsito y cobertura integral en los distintos puntos del circuito, antes, durante y después de la competencia.

Más de 200 policías participaron del operativo de seguridad del Triatlón de La Paz

Desde la fuerza se indicó que el dispositivo estuvo orientado no solo a la seguridad del evento deportivo, sino también a garantizar la circulación vehicular y peatonal, minimizar riesgos y brindar asistencia ante cualquier eventualidad. El trabajo se concentró especialmente en los accesos, zonas de largada y llegada, y sectores de mayor concentración de público.

El operativo se desarrolló con total normalidad y no se registraron incidentes. Las autoridades destacaron el desempeño profesional del personal policial y el trabajo coordinado con la Municipalidad de La Paz y los organizadores del evento, lo que permitió que la competencia se desarrollara sin inconvenientes.

Asimismo, se resaltó el comportamiento del público asistente y de los participantes, que colaboraron con las indicaciones del personal de seguridad y contribuyeron al buen desarrollo de la jornada.

Desde la Jefatura Departamental señalaron que este tipo de dispositivos forman parte de una planificación integral para eventos de gran convocatoria y remarcaron la importancia de la prevención y la coordinación interinstitucional para garantizar actividades deportivas seguras y ordenadas.