Identificaron a supuestos falsos operarios de energía

Supuestos falsos operarios de energía. La Jefatura Departamental Uruguay logró identificar a los ocupantes de un utilitario que, según una alerta recibida en la región, se hacían pasar por operarios de una empresa de servicios. Tras la investigación, se determinó que los individuos no estaban cometiendo ningún delito y que, en realidad, se dedicaban a realizar trabajos de manera privada.

La investigación comenzó luego de un llamado telefónico de un vecino, quien reportó la presencia de dos hombres que se presentaban en los domicilios como empleados de una empresa llamada "Economac", que supuestamente prestaba servicios para ENERSA. Según el aviso, los hombres que transitaban sobre un Fiat Cubo rojo estaban ofreciendo “servicios de mantenimiento”, lo que despertó la sospecha de los vecinos de la ciudad de Concepción del Uruguay.

Confirmación de que no había delito

Los agentes del personal policial local dieron con los ocupantes del vehículo. Al identificarlos y verificar sus actividades, confirmaron que los hombres no tenían relación con las empresas mencionadas. A pesar de las alertas provenientes de localidades cercanas, en el Departamento Uruguay no se registraron denuncias por estafas o delitos relacionados con ellos.

Recomendaciones a la comunidad para prevenir situaciones similares

Aunque la investigación determinó que no hubo delito, la Jefatura Departamental de Policía Uruguay reiteró a la comunidad la importancia de mantener precauciones ante situaciones sospechosas. En este contexto, las autoridades recomendaron a los vecinos no abrir la puerta a personas que no hayan sido previamente convocadas, especialmente si se presentan como empleados de empresas de servicios.

En caso de detectar movimientos extraños, se instó a los ciudadanos a llamar de inmediato al 101, el número de emergencias policiales. “La colaboración ciudadana es fundamental para prevenir delitos y garantizar la seguridad de la comunidad”, concluyeron desde la Jefatura.