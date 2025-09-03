Intentos de estafas: alerta por falsos operarios de empresa de electricidad

Falsos operarios de empresa de electricidad. La Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú emitió un comunicado alertando a la comunidad sobre una serie de intentos de estafa que están ocurriendo en la región. Según el informe oficial, individuos se hacen pasar por operarios de empresas de servicios para ingresar a los domicilios y cometer fraudes. La policía instó a los vecinos a estar atentos y tomar precauciones ante la presencia de personas sospechosas.
"Se informa que en ciudades vecinas se reportaron intentos de estafa que involucran a dos hombres, vestidos con ropa de trabajo azul, cascos negros y herramientas visibles en sus bolsillos, que se presentan en domicilios diciendo que trabajan para la empresa Enersa y que están allí para reducir el consumo eléctrico", detalló el informe de la Jefatura Departamental.
Los sujetos se hacen pasar por empleados de la compañía energética para ganar la confianza de las personas y así acceder a sus viviendas con fines delictivos.
Descripción y cómo operan
Los sospechosos se movilizan en un utilitario Fiat de color rojo y afirman pertenecer a la empresa "Economac", una firma que aparentemente no tiene relación con las empresas que operan en la zona.
En la ciudad de Gualeguaychú, por ejemplo, la Cooperativa Eléctrica trabaja únicamente con dos empresas, Meditel y Ecotel, pero no se tiene registro de ninguna compañía llamada Economac. Esta inconsistencia en la información ya ha generado inquietud entre los vecinos, quienes se han mostrado preocupados por el intento de engaño.
La policía señaló que este tipo de estafas es cada vez más común y pueden tener consecuencias graves si las personas no toman las precauciones necesarias. Los delincuentes suelen aprovechar la buena fe de los habitantes para ingresar a las viviendas y, en algunos casos, robar pertenencias o pedir dinero bajo engaños.
Recomendaciones
Frente a esta situación, la policía emitió una serie de recomendaciones oficiales para prevenir ser víctima de este tipo de estafa. En primer lugar, no abrir la puerta a personas que se presenten de manera sospechosa, especialmente si no han sido convocadas previamente. También se aconseja mantener la calma y no compartir información personal con desconocidos que se presenten en los domicilios.
En caso de que alguien observe la presencia de personas con las características mencionadas o perciba movimientos extraños en su vecindario, las autoridades instaron a los ciudadanos a comunicarse de inmediato con la Policía.
El objetivo es que la fuerza de seguridad pueda intervenir rápidamente y evitar que los delincuentes logren su cometido. "La colaboración de los vecinos es fundamental para evitar que este tipo de delitos sigan ocurriendo", señaló el comunicado.