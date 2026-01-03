“Grooming”: secuestraron celulares y demoraron a un sospechoso tras allanamiento

Investigación por grooming. En el marco de una causa por delitos contra la integridad sexual de menores cometidos a través de medios digitales, personal policial llevó adelante un allanamiento en la localidad de Colonia Los Ceibos, donde se secuestraron dispositivos tecnológicos considerados de interés para la causa.

Según se informó, el procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Talitas durante la tarde de este viernes, alrededor de las 18:15, en una vivienda ubicada en el Barrio 10 Viviendas. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías de Feria de Concepción del Uruguay, en el marco de una causa por presunta infracción al artículo 131 del Código Penal, que tipifica el delito de grooming.

Durante el registro domiciliario, los uniformados identificaron al principal sospechoso, un joven de 20 años, y procedieron al secuestro de dos teléfonos celulares.

Los dispositivos fueron considerados elementos clave para el avance de la investigación y quedaron a disposición de la Justicia.

Pericias y situación procesal

Las autoridades indicaron que los teléfonos secuestrados serán sometidos a pericias informáticas, con el objetivo de analizar el contenido de las comunicaciones y recolectar evidencia digital que permita determinar el alcance de los hechos investigados.

El joven fue trasladado a la dependencia policial para su correcta identificación y, por disposición de la magistratura interviniente, recuperó la libertad, aunque quedó supeditado al proceso judicial mientras continúan las actuaciones.

Qué es el grooming y la importancia de denunciar

El grooming es un delito que se produce cuando una persona adulta establece contacto con un niño, niña o adolescente mediante internet u otras tecnologías de la información, con el objetivo de ganar su confianza y vulnerar su integridad sexual.

Desde la Policía recordaron la importancia de la denuncia temprana, ya que permite prevenir situaciones de abuso, proteger la salud emocional de las potenciales víctimas y preservar pruebas digitales fundamentales para la investigación.

Asimismo, se recomendó a madres, padres y tutores mantener un diálogo permanente con los menores sobre el uso responsable de internet y, ante cualquier mensaje sospechoso, no borrar conversaciones ni archivos y realizar la denuncia inmediata en la dependencia policial más cercana.