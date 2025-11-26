Incautaron armas y motos en allanamientos por intento de robo: hubo un detenido

Incautaron armas de fuego, drogas, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa que se investiga tras el robo a un vecino de Concordia al que desconocidos intentaron sustraerle una motocicleta. Un hombre de 29 años quedó detenido tras el operativo.
Fuentes policiales indicaron que el ilícito se registró días atrás cuando un ciudadano circulaba en su motocicleta 110 cc por calles H. Primo y Vélez Sarsfield y fue interceptado por dos motos: una de 110 cc con dos ocupantes y otra de 150 cc con un solo conductor. Los individuos intentaron sustraer el rodado y, ante el intento de huida de la víctima, comenzaron a perseguirlo. Al llegar a la intersección de calles Perú y Quintana, el damnificado colisionó con un automóvil, mientras que los agresores se dieron a la fuga.
Tras la intervención del personal policial de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, este martes se llevó a cabo una serie de allanamientos en distintas viviendas ubicadas en calles Mendiburu y 58/ Gaucho Rivero y Perú/ Ricardo Rojas y 58.
De acuerdo al parte policial, tras los procedimientos se logró el secuestro de un casco negro, diez teléfonos celulares, una tarjeta verde de motovehiculo 110cc, un motovehiculo Motomel S2 de 150cc negro, una balanza de precisión, 13.1 gramos de marihuana, 183.800 pesos, prendas de vestir de interés para la causa, un revólver .22 largo con siete municiones mismo calibre y una motocicleta 110cc. Según indicaron desde la fuerza, dicho rodado se encontraba retenida en sedes de la Jefatura Departamental Concordia, por infracción de tránsito. Además, se constató la existencia de cinco armas de fuego registradas.
Como resultado de los operativos, quedó detenido un hombre de 29 años de edad.