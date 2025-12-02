Incautaron 72 dosis de cocaína y dinero a una familia vinculada a la venta de drogas

Fuentes policiales comunicaron que los principales acusados y detenidos pertenecen a una familia conocida de la ciudad de Concordia, presuntamente involucrada en actividades vinculadas al narcomenudeo.
Incautaron estupefacientes y una importante suma de dinero tras allanamientos en simultáneos desarrollados este martes en inmediaciones de calles Misiones y A. De Luque, en Concordia. Como consecuencia del operativo, hubo nueve personas detenidas.
Los procedimientos, desarrollados por personal de la División Drogas Peligrosas Concordia, permitieron el secuestro de 72 envoltorios de cocaína con un total de 600 gramos; tres plantas de marihuana de aproximadamente 1,60 metro; 11.453.900 pesos en efectivo; tres balanzas de precisión; 43 teléfonos celulares; un DVR; una notebook; dos motovehículos; dos uniformes completos del Grupo Especial; y diversos elementos de corte y fraccionamiento de estupefacientes.
Como resultado de los allanamientos, nueve personas quedaron detenidas (cinco mujeres y cuatro hombres).
Cabe destacar que los principales acusados y detenidos pertenecen a una familia conocida de la ciudad de Concordia, presuntamente involucrada en actividades vinculadas al narcomenudeo, según informaron fuentes policiales.