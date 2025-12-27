Hombre que mató a su vecino en Navidad por uso de pirotecnia dijo que el tiro fue accidental

Homicidio por uso de pirotecnia. El homicidio en un complejo de monoblocks ocurrido en Navidad continúa bajo investigación judicial, luego de que Juan Carlos Magen, de 68 años, declarara como acusado ante la Justicia platense y asegurara que el disparo que terminó con la vida de su vecino Daniel Ramírez, de 45 años, fue producto de un accidente. El hecho se registró en la intersección de las calles 609 y 4, en el barrio Aeropuerto, durante la madrugada del 25 de diciembre.

Magen prestó declaración el viernes ante el fiscal Patricio Barraza, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6, donde admitió haber efectuado los disparos con un arma de fuego, aunque negó haber actuado con intención de matar. Según su versión, el episodio se desencadenó durante los festejos navideños, cuando sus hijos arrojaban pirotecnia y esto generó una discusión con Ramírez y su familia.

De acuerdo al testimonio del imputado, mientras se encontraba en la escalera de la torre C1 del complejo habitacional, se resbaló y ese tropiezo provocó que el arma se accionara de manera involuntaria. “Fue un accidente”, sostuvo ante el fiscal, y remarcó que nunca tuvo intención de amenazar ni de rematar a la víctima cuando ya se encontraba herida en el piso.

En su declaración, Magen también rechazó haber actuado por venganza, aunque hizo referencia a supuestos conflictos previos con la familia Ramírez. “Las bombas de estruendo me terminaron de enloquecer”, afirmó, según consignó el portal local 0221. Además, agregó que existían discusiones vecinales recurrentes por problemas de convivencia en el edificio, a los que calificó como situaciones de hostigamiento.

Una versión que es contradicha

La imputación que pesa sobre Magen es por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenazas calificadas”. Sin embargo, su relato fue puesto en duda tanto por la reconstrucción judicial como por el testimonio de la familia de la víctima, que brindó una versión diametralmente opuesta de lo ocurrido.

Malvina, esposa de Daniel Ramírez, relató que el acusado había realizado amenazas previas contra su marido. “Salió a decir que iba a matar a mi marido. Nos metimos adentro para evitar problemas. A la tarde salimos, salió de nuevo él a molestar y nos metimos adentro”, expresó. Según explicó, la situación de tensión fue escalando a lo largo del día hasta desembocar en el hecho fatal.

La mujer aseguró que, cerca de la medianoche, cuando regresaban al monoblock, encontraron a Magen esperándolos en la escalera. “No le dio tiempo a nada, le tiró seis tiros al hermano de él, después le tiró a él, lo dejó en la escalera, tirado, con dos disparos”, relató.

En su testimonio, Malvina agregó un detalle que resultó clave para la investigación y que contradice de manera directa la versión del accidente. “Le preguntó a mi marido antes del segundo disparo ‘¿todavía estás vivo vos?’. Este hombre seguía tirando ya con mi marido muerto en la escalera”, sostuvo.

Investigación en curso

La Justicia continúa reuniendo pruebas, testimonios y peritajes para determinar cómo se produjo el homicidio y establecer las responsabilidades penales, publicó 0221. Mientras tanto, el acusado permanece imputado y la causa avanza bajo la calificación de un crimen agravado, en un caso que generó conmoción entre los vecinos del barrio Aeropuerto y reavivó el debate sobre los conflictos vecinales y el uso de armas de fuego.