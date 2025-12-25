Un hombre mató a su vecino de un disparo tras una discusión por el uso de pirotecnia

Un hombre fue detenido acusado de homicidio luego de efectuar disparos desde su departamento durante la madrugada de Navidad. La víctima, murió en el lugar tras ser alcanzada por un tiro, en medio de una pelea originada por el uso de pirotecnia.
Homicidio por pirotecnia en Navidad. Un violento episodio ocurrido durante la madrugada de Navidad terminó con un hombre muerto y otro detenido, luego de una discusión vecinal que se habría originado por el uso de pirotecnia. El hecho se produjo en un complejo habitacional tipo monoblock, donde un hombre de 68 años efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento hacia un grupo de personas reunidas en el lugar.
Según se informó, uno de los proyectiles impactó en Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien se encontraba en el descanso de una escalera. La víctima recibió heridas de arma de fuego en el cuello y en el hombro izquierdo, y murió en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.
El episodio fue advertido a las autoridades a través de una alerta radial recibida por personal del Comando Patrulla, que daba cuenta de la presencia de una persona herida de arma de fuego en el complejo. Al arribar al lugar, los efectivos policiales encontraron a varios vecinos congregados y constataron el fallecimiento de Ramírez.
De acuerdo a los testimonios recolectados en la escena, el conflicto se habría iniciado cuando los hijos de la víctima estaban utilizando pirotecnia. Ante esa situación, el ahora detenido reaccionó de manera violenta y comenzó a disparar desde el interior de su vivienda, generando pánico entre los vecinos.
Los uniformados ingresaron al departamento señalado, cuya puerta se encontraba entreabierta, y observaron al acusado apoyando un arma de fuego sobre una mesa. En ese momento, procedieron a reducirlo y concretaron su aprehensión sin que se registraran nuevos incidentes.
Armas secuestradas y peritajes
Durante el allanamiento realizado en el inmueble, la Policía secuestró una pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre .40, que habría sido utilizada en el ataque, además de una escopeta especial reforzada calibre 20, un rifle de aire comprimido calibre 5 milímetros y diversas municiones. Fuentes policiales indicaron que ninguna de las armas presentaba pedido de secuestro vigente.
Entre los elementos incautados se encontraban dos municiones con punta troncocónica, una munición con punta teflonada de color azul, una munición calibre .40 con punta cónica y una funda para pistola, los cuales quedaron a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.
El fiscal de turno, Patricio Barraza, se hizo presente en el lugar junto al gabinete de homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), con el objetivo de coordinar las actuaciones judiciales. La escena fue preservada para el trabajo de los peritos, mientras se solicitó la intervención del personal médico y de la morguera para el traslado del cuerpo de la víctima.
Tensión y represalias en el barrio
Tras conocerse el homicidio, un grupo de vecinos incendió el automóvil Peugeot 504 propiedad del imputado, en aparente represalia por el ataque. La situación generó momentos de tensión en el complejo habitacional, por lo que se dispuso un operativo policial preventivo para evitar nuevos disturbios y garantizar la seguridad en la zona.
El acusado fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6, imputado por el delito de homicidio, publicó Infobae. En tanto, la víctima fue identificada por familiares y vecinos que se encontraban en el lugar al momento del ataque.
La investigación continuaba para determinar con precisión las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades penales, mientras la comunidad permanecía conmocionada por un episodio de violencia extrema ocurrido en una fecha tradicionalmente asociada a la celebración y el encuentro familiar.