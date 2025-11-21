Hombre de Paraná fue estafado por más de $40 millones con engaño de falsa inversión en YPF

REDACCIÓN ELONCE
La Comisaría Primera de Paraná investiga una estafa por más de $40 millones, donde un hombre de 63 años fue víctima de un engaño que lo involucró en una falsa inversión en la petrolera estatal, a la que accedió a través de redes sociales.
La víctima, oriunda de Paraná, perdió alrededor de 40 millones de pesos tras ser contactado por supuestos representantes de una empresa ficticia, que se hacía pasar por la reconocida firma de inversiones YPF. Este hecho se suma a la creciente preocupación por los fraudes electrónicos en la región, especialmente los relacionados con criptomonedas y falsos negocios en plataformas digitales.
El pasado mes de junio, el hombre de 63 años comenzó a recibir mensajes a través de la red social Instagram. Aparentemente, un usuario del perfil falso de la petrolera "YPF", lo invitaba a convertirse en accionista de la empresa estatal que prometía grandes ganancias. Siguiendo el enlace compartido en el mensaje, el hombre ingresó sus datos personales y telefónicos en un formulario en línea, lo que abrió la puerta al comienzo del fraude.
Según la comisaria Blanca Ramírez, segunda jefa de la Comisaría Primera de Paraná, el hombre fue contactado poco tiempo después por varios números telefónicos provenientes de Rosario y otros países. Estos supuestos agentes de la empresa falsa le indicaron que abriría una cuenta en la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, donde podría realizar sus inversiones.
El engaño detrás de la inversión falsa
La víctima comenzó a realizar transferencias de grandes sumas de dinero a las cuentas indicadas por los estafadores. Lo que inicialmente parecía una operación legítima, rápidamente se convirtió en un laberinto de mentiras. A través de videollamadas y conversaciones virtuales, los falsos representantes le aseguraban que su dinero estaba siendo invertido y que las ganancias no tardarían en llegar. Sin embargo, estas llamadas nunca fueron más que un montaje para seguir con el engaño.
“Lo que realmente sucedía es que el hombre estaba transfiriendo el dinero a diferentes cuentas personales de los estafadores, y no a la cuenta oficial de Binance como se le había prometido. Esas transferencias fueron manipuladas para desaparecer el dinero. Cuando la víctima intentó retirar su inversión, ya era demasiado tarde”, explicó la comisaria Ramírez.
La denuncia y las consecuencias
El hombre intentó recuperar su dinero en septiembre, pero al contactar nuevamente con los presuntos estafadores, se dio cuenta de que ya no podía obtener ninguna respuesta. Fue en ese momento cuando decidió realizar la denuncia en la Comisaría Primera de Paraná.
Según explicó la comisaria Blanca Ramírez, este tipo de fraudes son cada vez más comunes, y a menudo las víctimas se sienten atrapadas por la falsa seguridad de las plataformas en línea.
“Es fundamental verificar siempre la fuente de cualquier tipo de oferta que se reciba a través de redes sociales. Las plataformas oficiales, como Instagram, Twitter y Facebook, ofrecen verificaciones para los perfiles, como la tilde azul, que nos indica que estamos frente a una cuenta oficial. Además, nunca se debe compartir información sensible como números de cuentas bancarias, ya que estos datos pueden ser utilizados para cometer estafas”, advirtió Ramírez.
La Comisaría Primera de Paraná, en colaboración con la fiscalía a cargo de la fiscal Jimena Ballestero, ya inició una investigación para dar con los responsables de este fraude, que no solo afectó económicamente a la víctima, sino que también dejó un saldo de desconfianza en el uso de las plataformas digitales por parte de los ciudadanos.
Consejos para evitar caer en fraudes digitales
Frente al creciente número de fraudes de este tipo, las autoridades recomiendan extremar las precauciones al realizar transacciones financieras en línea. Entre los consejos más importantes, la comisaria Ramírez destacó la necesidad de:
Verificar la autenticidad del perfil: Asegurarse de que las cuentas en redes sociales sean verificadas y que las ofertas provengan de fuentes confiables.
Desconfiar de las promesas de ganancias rápidas: Las inversiones que prometen rendimientos elevados y rápidos son, por lo general, indicios de fraudes.
Evitar compartir información personal sensible: No compartir datos bancarios, contraseñas ni información personal en plataformas no verificadas.
Consultar a un experto: En caso de dudas sobre una inversión, es recomendable consultar con un profesional o un ente oficial antes de proceder con la transacción.
Este caso pone de manifiesto los peligros que conlleva el uso irresponsable de las redes sociales y las plataformas en línea para realizar inversiones o transacciones financieras. Las autoridades continúan con la investigación para rastrear a los responsables de este fraude, que podría haber afectado a otras personas en la misma situación.