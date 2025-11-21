Hallaron otra avioneta abandonada en un campo de Santa Fe: fue utilizada para transportar droga

Un productor rural detectó la presencia de un avión abandonado en un campo del pueblo de Curupaity, departamento San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. Los peritajes confirmaron lo que se sospechaba: el avión, que exhibe una bandera boliviana, fue utilizado para transportar cocaína, según detectaron los perros entrenados de Gendarmería Nacional.

Se trata de la sexta aeronave fantasma hallada en la región, incluso tras la caída reciente del narco rosarino Brian Bilbao, el especialista en la bajada de droga mediante taxi aéreo, cuya operatoria se extendió al menos desde 2020.

El hallazgo se produjo poco antes de las 15 de este jueves, cuando el encargado de un campo vio la avioneta inmóvil en un trigal y avisó a la Policía local. Minutos después llegaron agentes de la Comisaría 7ª de Arrufó.

Foto: Sol Play

Los perros antinarcóticos reaccionaron al olfatear distintos sectores del fuselaje, lo que prácticamente confirma que la aeronave había aterrizado para realizar una bajada de droga.

Los investigadores presumen que la carga fue retirada antes de la llegada de cualquier autoridad y que, como en hechos recientes, los responsables abandonaron la avioneta por motivos que aún se intentan establecer.

El resultado de los canes fue comunicado al fiscal del MPA Emiliano Odriozola, quien ordenó preservar la escena y notificó a la Fiscalía Federal de Rafaela, que interviene por tratarse de un posible delito federal.

Curupaity es una localidad ubicada sobre la ruta nacional 34, 65 kilómetros al sudoeste de Ceres, con poco más de 500 habitantes.

En lo que va del año, en la región se registraron al menos otros cinco hallazgos de avionetas siniestradas o abandonadas, en su mayoría más al sur de la provincia e incluso en el límite con el norte bonaerense.