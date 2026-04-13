Hallaron muerta a una bebé en una obra de la Universidad de La Plata

Este lunes por la mañana fue hallada sin vida una bebé dentro de una obra en construcción ubicada en un predio de la Universidad Nacional de La Plata. El caso es investigado por la Justicia, que busca determinar las circunstancias del fallecimiento.

El hallazgo se produjo durante la mañana, cuando un grupo de obreros llegó al lugar para iniciar su jornada laboral y advirtió la presencia del cuerpo. A partir de ese momento, se activó un operativo con intervención de distintas fuerzas de seguridad y servicios de emergencia.

Personal médico que acudió al lugar intentó asistir a la menor, aunque finalmente solo pudo constatar su fallecimiento.

Operativo y primeras hipótesis

Tras el descubrimiento, se desplegó un amplio procedimiento en el predio, con la participación de efectivos policiales y peritos que comenzaron a relevar la escena.

De acuerdo a los primeros datos, la bebé tendría entre tres y cuatro meses y se encontraba bajo el cuidado de su madre, quien había sido reportada como desaparecida durante el fin de semana.

Lugar del hecho en La Plata.

La mujer fue localizada tras tareas de investigación que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios en la zona.

Intervención judicial y situación de la madre

La causa quedó a cargo del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien dispuso las primeras medidas para avanzar en la investigación.

El expediente fue caratulado como averiguación de causales de muerte, mientras se aguardan los resultados de la autopsia, que serán determinantes para esclarecer lo ocurrido.

En paralelo, la madre quedó a resguardo para ser evaluada por profesionales de la salud, ya que, según trascendió, atravesaría un cuadro psiquiátrico. En ese contexto, no se descarta que pueda ser considerada inimputable.

El caso en La Plata se encuentra en plena etapa investigativa y bajo un fuerte hermetismo, mientras continúan las tareas para reconstruir lo sucedido.