Gualeguaychú: detuvieron a un joven en la puerta de un boliche tras resistirse a la policía

En plena temporada de verano, la Costanera de Gualeguaychú fue escenario de un procedimiento que terminó con un joven de 19 años aprehendido frente a un local nocturno, luego de negarse a un control preventivo y enfrentarse a los agentes que realizaban tareas de seguridad en el ingreso.

El episodio ocurrió alrededor de las 3.15 de la madrugada del viernes, cuando personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado hasta un boliche ubicado en inmediaciones de 25 de Mayo y Guerra. Allí, según indicaron desde la Jefatura Departamental, el muchacho intentaba entrar al establecimiento y se negó al palpado de armas que forma parte del protocolo de admisión.

“El lugar tiene derecho de admisión y permanencia, y como en la mayoría de los espacios bailables, se hace un control físico para evitar que alguien ingrese con elementos contundentes o armamento”, explicó a Elonce el comisario inspector Mauricio Asler, subjefe de la Departamental Gualeguaychú.

La negativa al control y el momento de la detención

De acuerdo con el relato del jefe policial, el joven reaccionó de manera confrontativa desde el primer momento. “Se le informó con claridad que, si no aceptaba pasar por el palpado, no iba a poder acceder al interior. Aun así, se negó de forma tajante y comenzó con agresiones verbales hacia el personal”, detalló Asler.

Ante la insistencia y el tono elevado, los efectivos intentaron evitar que la situación escalara en la vía pública. “Primero se agotaron las instancias disuasivas, se le pidió que se retire del sector para no generar un problema mayor, pero hizo caso omiso y mantuvo la actitud hostil”, señaló el comisario.

Fue en ese contexto que se dispuso la reducción del joven, que terminó en el suelo y esposado, tal como se observa en el video que luego se viralizó en redes sociales. “Lo que se ve en las imágenes es el último tramo del procedimiento, cuando ya no quedaban alternativas. Antes de eso hubo explicaciones y advertencias que no se vieron en cámara”, remarcó el subjefe.

Detenido en Gualeguaychú.

Intervención de la Fiscalía y causa por resistencia a la autoridad

Tras ser reducido, el muchacho fue trasladado a la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, donde quedó alojado. “Se informó a la fiscal de turno, quien dispuso la aprehensión y el traslado. Antes de ingresar a las celdas fue examinado por el médico de policía, como indica el protocolo”, precisó Asler.

El funcionario confirmó que la causa fue caratulada como “resistencia a la autoridad en boliche bailable” y que el joven es oriundo de la provincia de Buenos Aires, en carácter de visitante. “Se trata de un turista que estaba de paso por la ciudad, como muchos que llegan para disfrutar de las playas y del carnaval”, indicó.

Consultado sobre los motivos de la negativa al control, el comisario mencionó que el consumo de alcohol suele estar presente en este tipo de episodios: “Muchas veces el estado etílico hace que no se comprendan las indicaciones y que aparezca la agresividad verbal. Eso obliga a intervenir para resguardar la seguridad de quienes están en el lugar”.

Controles nocturnos en temporada de verano

El subjefe de la Departamental destacó además que la zona de Costanera concentra gran parte de la actividad nocturna de Gualeguaychú durante el verano, por lo que se refuerzan los operativos de prevención. “Se marca presencia a la salida de los locales y en los alrededores, justamente para evitar grescas o situaciones que puedan derivar en lesiones. En este caso la intervención fue rápida y no hubo terceros involucrados”, sostuvo.

Por último, Asler aclaró que, más allá de algunos incidentes puntuales, el balance del fin de semana no registró hechos de gravedad vinculados a la movida nocturna. “Se trabaja mucho en prevención y diálogo. Cuando eso no alcanza, se actúa dentro del marco legal para que todos puedan disfrutar con seguridad”, concluyó.