Arrestaron al conductor que atropelló un inspector de tránsito en Gualeguaychú

Luciano Pilón fue detenido por la Gendarmería al intentar ingresar a Argentina en el vehículo de otra persona, debido a una orden de detención emitida por la Justicia de Gualeguaychú. El joven de 23 años permanecerá en la Jefatura de Policía, donde será citado por el fiscal Lucas Pascual, que le imputa resistencia a la autoridad y lesiones leves. Fue hallado en el Puente Internacional San Martín.

El incidente por el que es conocido ocurrió el domingo pasado antes de las 8 de la mañana, cuando Pilón, tras ser detectado con alcoholemia positiva en un control en Ayacucho y Doello Jurado en Gualeguaychú, se dio a la fuga. Durante su huida, llevó a un agente de Tránsito sobre el capó de su vehículo durante diez cuadras.

A pesar de este grave episodio, Pilón logró llegar a la ciudad de Fray Bentos, donde reside, gracias a una anomalía en el control fronterizo. Pudo continuar su trayecto a pesar de no contar con la documentación necesaria, la cual había sido retenida por Tránsito en Gualeguaychú.

Elevada graduación alcohólica

Al detenerse el domingo pasado su vehículo, un Peugeot 308 blanco, para la prueba de alcoholemia, se detectó que el conductor tenía un nivel de alcohol en sangre de 1.22 g/l.

Violenta fuga tras resultado positivo

Al ser notificado del resultado del test, el joven intentó escapar acelerando su vehículo, lo que llevó al inspector tránsito, identificado como Matías Pallarini, a lanzarse sobre el capot en un intento de detenerlo. Pallarini quedó tendido sobre el auto mientras el conductor conducía de forma temeraria por varias calles en contramano, poniendo en riesgo su vida. "Me flameaban los pies mientras iba sobre el capot. Intentaba que me cayera en plena marcha", relató Pallarini, quien resultó con cortes en las manos, golpes en la cabeza y excoriaciones. Afortunadamente, no sufrió fracturas, aunque sus dedos quedaron recalcados.