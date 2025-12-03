 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Concordia

Una mujer que gozaba de arresto domiciliario se quitó la tobillera para colocársela a su hija

La Policía de Concordia constató que una detenida con arresto domiciliario se había quitado la tobillera electrónica y la dejó en poder de su hija; la mujer quedó detenida y, además, se secuestraron armas y marihuana.

3 de Diciembre de 2025
Tobillera electrónica
Tobillera electrónica Foto: archivo / ilustrativa

La Policía de Concordia constató que una detenida con arresto domiciliario se había quitado la tobillera electrónica y la dejó en poder de su hija; la mujer quedó detenida y, además, se secuestraron armas y marihuana.

Secuestraron dos cartuchos calibre 16 PG, un cartucho calibre 22 y envoltorios de marihuana tras allanamientos desarrollados este miércoles en distintos domicilios del barrio La Arrocera de Concordia.

 

En uno de los domicilios allanados, los funcionarios policiales constataron la ausencia de una mujer que debía cumplir arresto domiciliario en ese lugar. Al ingresar a la vivienda, encontraron la tobillera electrónica que debía llevar colocada, la cual habría sido retirada y dejada en poder de su hija.

 

Ante la maniobra detectada, se notificó de inmediato al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que dispuso la detención de la mujer por incumplir las condiciones de su arresto de modalidad domiciliaria.

 

Intervenciones y continuidad de la investigación

 

Los procedimientos formaron parte de una serie de tareas investigativas desarrolladas por personal policial para avanzar en una causa en trámite. La presencia de cartuchos y marihuana fue documentada y los elementos quedaron secuestrados para su análisis.

 

Las autoridades señalaron que los allanamientos se concretaron sin incidentes y que las diligencias continuarán con el fin de determinar responsabilidades y profundizar sobre los hechos que motivaron la investigación.

Temas:

Concordia arresto domiciliario tobillera electrónica
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso