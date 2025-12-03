Una mujer que gozaba de arresto domiciliario se quitó la tobillera para colocársela a su hija

La Policía de Concordia constató que una detenida con arresto domiciliario se había quitado la tobillera electrónica y la dejó en poder de su hija; la mujer quedó detenida y, además, se secuestraron armas y marihuana.
Secuestraron dos cartuchos calibre 16 PG, un cartucho calibre 22 y envoltorios de marihuana tras allanamientos desarrollados este miércoles en distintos domicilios del barrio La Arrocera de Concordia.
En uno de los domicilios allanados, los funcionarios policiales constataron la ausencia de una mujer que debía cumplir arresto domiciliario en ese lugar. Al ingresar a la vivienda, encontraron la tobillera electrónica que debía llevar colocada, la cual habría sido retirada y dejada en poder de su hija.
Ante la maniobra detectada, se notificó de inmediato al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que dispuso la detención de la mujer por incumplir las condiciones de su arresto de modalidad domiciliaria.
Intervenciones y continuidad de la investigación
Los procedimientos formaron parte de una serie de tareas investigativas desarrolladas por personal policial para avanzar en una causa en trámite. La presencia de cartuchos y marihuana fue documentada y los elementos quedaron secuestrados para su análisis.
Las autoridades señalaron que los allanamientos se concretaron sin incidentes y que las diligencias continuarán con el fin de determinar responsabilidades y profundizar sobre los hechos que motivaron la investigación.